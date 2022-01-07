Новости Одессы и Одесской области

Актеры Украинского театра колядовали в торговом центре

Актеры Украинского театра колядовали в торговом центре

Актеры Одесского украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько в одном из торговых центров города спели рождественские песни.

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5 человек были одеты в традиционные национальные костюмы. В руках они держали музыкальные инструменты и восьмиугольную рождественскую звезду.

Рождественское настроение для покупателей продавцов супермаркета создавали актеры театра: Павел Примак, Женя Доляк, Ирина Бессараб, Давид Дудучава и Владимир Романко.

Напомним, что сегодня, 7 января 2022 года, в Одессе и всей Украине празднуют Рождество Христово. В этой связи мэр города Геннадий Труханов опубликовал свое рождественское поздравление.

Также в Одессе организовали рождественский вертеп в храме.

Сегодня в Одессе состоится традиционный рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

Еще новости Одессы о праздновании Рождества:

Видео Одесского украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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