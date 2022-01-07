Мэр Геннадий Труханов поздравил одесситов с Рождеством Христовым

Свое рождественское поздравление одесский городской голова Геннадий Труханов разместил на своей странице в Facebook. Его видеоверсию можно посмотреть на канале Одесского городского совета в YouTube.

В поздравлении сказано:

Дорогие земляки!

Я искренне поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова.

Это день, когда мы обращаем свои сердца и умы к главным христианским ценностям: добро, милосердие, любовь к ближнему… А главное — вера в Бога, которая во все времена давала нам жизненные силы, направляла и помогала преодолевать любые невзгоды.

Давайте поблагодарим друг друга за помощь и заботу, душевную теплоту, за понимание и поддержку. Давайте помнить о том, что мы — вместе, единые и сплоченные.

Пусть наши сердца будут наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости.

Мира, здоровья, благополучия и Божьей милости каждой одесской семье, каждому из нас.

С праздником! С Рождеством Христовым!

Ранее мы рассказывали о новогоднем поздравлении мэра Одессы Геннадия труханова: Мэр Одессы поздравил горожан с Новым годом (видео)

Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1