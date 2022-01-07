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В Одессе организовали рождественский вертеп в храме: с 18.00 он будет на Дерибасовской (фото)

В Одессе организовали рождественский вертеп в храме: с 18.00 он будет на Дерибасовской (фото)

В честь празднования Рождества Христова в Одессе организовали акцию «Рождество Вместе». Ее провели в Кафедральном соборе Св. Апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице в ​​Одессе.

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12 актеров в храме устроили рождественский вертеп. Они переоделись в костюмы чертей, ангела, торговца и торговки. Также там были актрисы, которые играли Женщину-воина, Смерть, Украинку, Звездочета и Ирода. Все они пели рождественские колядки. Вертеп длился 30 минут.

Вертеп в честь рождения Иисуса Христа организовало братство украинского католического университета.

7 января актеры побывали на морском вокзале, в библиотеке Грушевского и возле памятника Дюку де Ришелье. Около 18 часов вертеп можно увидеть на Дерибасовской улице города.

Также актеры будут петь рождественские колядки завтра. Их можно будет увидеть в центре города.

Напомним, что сегодня, 7 января 2022 года, в Одессе и всей Украине празднуют Рождество Христово. В этой связи мэр города Геннадий Труханов опубликовал свое рождественское поздравление.

Также сегодня в Одессе состоится традиционный рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

Источник и фото «Суспільне Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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