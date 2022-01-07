Опасные колядки: в полиции призвали родителей не отпускать детей одних колядовать

В прошлом году подольским полицейским пришлось больше пяти часов разыскивать трех девочек, которые так увлеклись исполнением обрядовых песен, что из пригорода оказались на другом конце города.

К счастью, с подружками ничего плохого не произошло, но полицейские отмечают: отсутствие контроля за детьми и небрежное отношение к их безопасности со стороны взрослых недопустимо.

Дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых, нельзя их оставлять ни одних, ни на старших братьев и сестер.

Подростки должны постоянно держать связь со взрослыми и сообщать, где и с кем они проводят свободное время и когда планируют возвращаться домой.

Чтобы дети не попали в опасность, им нужно разъяснить, что колядовать и щедровать лучше:

в компании сверстников;

не покидать пределы населенного пункта или микрорайона, чтобы не потеряться;

не входить в чужое жилище, особенно если дверь открыли нетрезвые хозяева;

ни в коем случае не соглашаться с предложением незнакомцев подвезти;

не стоит демонстрировать окружающим деньги и подарки, которые они наколядовали.

Полицейские просят родителей разъяснять детям, к каким угрозам может привести необдуманное поведение.

Будьте бдительны, контролируйте местонахождение детей, а в случае, если они длительное время не выходят на связь, немедленно обращайтесь в полицию на номер «102»,

— сказано в сообщении Одесской областной полиции.