Опасные колядки: в полиции призвали родителей не отпускать детей одних колядовать

Полицейские призывают родителей контролировать детей во время рождественских колядований
В прошлом году подольским полицейским пришлось больше пяти часов разыскивать трех девочек, которые так увлеклись исполнением обрядовых песен, что из пригорода оказались на другом конце города.
К счастью, с подружками ничего плохого не произошло, но полицейские отмечают: отсутствие контроля за детьми и небрежное отношение к их безопасности со стороны взрослых недопустимо.
Дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых, нельзя их оставлять ни одних, ни на старших братьев и сестер.
Подростки должны постоянно держать связь со взрослыми и сообщать, где и с кем они проводят свободное время и когда планируют возвращаться домой.
Чтобы дети не попали в опасность, им нужно разъяснить, что колядовать и щедровать лучше:
- в компании сверстников;
- не покидать пределы населенного пункта или микрорайона, чтобы не потеряться;
- не входить в чужое жилище, особенно если дверь открыли нетрезвые хозяева;
- ни в коем случае не соглашаться с предложением незнакомцев подвезти;
- не стоит демонстрировать окружающим деньги и подарки, которые они наколядовали.
Полицейские просят родителей разъяснять детям, к каким угрозам может привести необдуманное поведение.
Будьте бдительны, контролируйте местонахождение детей, а в случае, если они длительное время не выходят на связь, немедленно обращайтесь в полицию на номер «102»,
— сказано в сообщении Одесской областной полиции.