В Одессе прошел рождественский парад трамваев и электробусов (фото, видео)

В честь празднования Рождества в Одессе провели парад трамваев и электробусов. Городской транспорт был украшен праздничной иллюминацией, а в самих вагонах пели колядки.

В 18:08 Odissey Max и два вагона Odissey стартовали с 11 станции Люстдорфской дороги. По пути к Старосенной площади трамваи сделали остановку на площади Толбухина.

Внутри вагонов рождественские песни пели церковные хоры и этно-коллектив Jam Band.

Также в рождественском параде участвовали украшенные иллюминацией электробусы. Они стартовали от улицы Паустовского на поселке Котовского, сделали остановки на ул. Заболотного, ул. Марсельская, ул. Приморский у Морского вокзала.

А в 19:00 обе колонны праздничные колонны заехали на Старосенную площадь. Там парад завершился народными гуляниями.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Одессе состится традиционный рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

Напомним, что сегодня, 7 января 2022 года, в Одессе и всей Украине празднуют Рождество Христово. В этой связи мэр города Геннадий Труханов опубликовал свое рождественское поздравление.

Мы также рассказывали как актеры Одесского украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько в одном из торговых центров города спели рождественские песни.

Еще в Одессе организовали рождественский вертеп в храме.

А одесские патрульные на Рождество превратились в аниматоров: развлекали и катали детей

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Фото Суспільне Одеса, Ізбірком; видео Ізбірком