Власти Одесской области отказались присвоить Одесскому художественному музею имя Ройтбурда

Департамент культуры Одесской ОГА опубликовал отчет об общественном обсуждении присвоения Одесскому национальному художественному музею имени Александра Ройтбурда. Большинство граждан высказались против.
По данным пресс-службы, «за» высказались 120 человек, «против» — 180. Голосование длилось с 19 октября по 20 декабря 2021 года. На сайте также указаны имена, адреса, должности и тексты обращений людей, участвовавших в обсуждении.
Среди поддержавших инициативу преобладают следующие аргументы: Ройтбурд выдающийся одессит, который многое сделал для музея; за время его работы заведение стало известно, обновило экспозицию, приобщило к искусству широкий круг людей и т.д.
Высказавшиеся против в основном не аргументировали свою позицию. Один из участников указал, что присвоение имени Ройтбурда – это «политическое решение» и «плевок в лицо Одессы». Люди писали, что музею следует присвоить имя Кириака Костанди.
Напомним, что 17 декабря 2021 года Одесский национальный художественный музей передали в государственную собственность. Возможно, посте того как процедура передачи музяе завершится, будут проведены новые слушания, уже на государственном, а не местном уровне.
А в октябре 2021 года Одесский художественный музей стал национальным. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении ему такого статуса.
При этом в тексте указа президента третий пункт был связан с присвоением Одесскому худмузею имени Александра Ройтубрда:
Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.Ройтбурда.
Как видим, одесские областные власти по-своему интерпретировали поручение главы государства. Примечательно, что указ о присвоении музею статуса национального президент подписал именно 14 октября, в день рождения Александра Ройтбурда.
Источник: Суспільне Одеса
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