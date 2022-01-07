Власти Одесской области отказались присвоить Одесскому художественному музею имя Ройтбурда

По данным пресс-службы, «за» высказались 120 человек, «против» — 180. Голосование длилось с 19 октября по 20 декабря 2021 года. На сайте также указаны имена, адреса, должности и тексты обращений людей, участвовавших в обсуждении.

Среди поддержавших инициативу преобладают следующие аргументы: Ройтбурд выдающийся одессит, который многое сделал для музея; за время его работы заведение стало известно, обновило экспозицию, приобщило к искусству широкий круг людей и т.д.

Высказавшиеся против в основном не аргументировали свою позицию. Один из участников указал, что присвоение имени Ройтбурда – это «политическое решение» и «плевок в лицо Одессы». Люди писали, что музею следует присвоить имя Кириака Костанди.

Напомним, что 17 декабря 2021 года Одесский национальный художественный музей передали в государственную собственность. Возможно, посте того как процедура передачи музяе завершится, будут проведены новые слушания, уже на государственном, а не местном уровне.

А в октябре 2021 года Одесский художественный музей стал национальным. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении ему такого статуса.

При этом в тексте указа президента третий пункт был связан с присвоением Одесскому худмузею имени Александра Ройтубрда:

Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.Ройтбурда.

Как видим, одесские областные власти по-своему интерпретировали поручение главы государства. Примечательно, что указ о присвоении музею статуса национального президент подписал именно 14 октября, в день рождения Александра Ройтбурда.

Источник: Суспільне Одеса

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