Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой спасатели достали пса из выгребной ямы: понадобилась даже лодка (видео)

Под Одессой спасатели достали пса из выгребной ямы: понадобилась даже лодка (видео)

Сами представители ГСЧС в Одесской области назвали спасение собаки маленькое рождественским чудом.

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В сообщении регионального представительства Службы спасения сказано, что трое суток жители села Александровка, что в Одесской области, никак не могли понять, откуда он слышат как скулит собака.

В итоге они организовали осмотр территории и выяснили, что пес угодил в выгребную яму на пустыре. Достать самостоятельно люди его не смогли, и вызвали на помощь спасателей.

Они рассказали, что собака угодила в выгребную яму и не может самостоятельно выбраться. Спасатели прибыли на место и освободили испуганную собаку из ловушки. Для этого им пришлось применить лестницу и резиновую лодку.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские спасатели вызволили собаку из каменной ловушки на улице Агрономической.

Также мы рассказывали, что в Одессе пожарные спасли пса, упавшего с 6-го этажа.

Смотрите также наш фоторепортаж с марша в защиту животных, который состоялся в Одессе в  воскресенье, 5 сентября.

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Видео пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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