Под Одессой спасатели достали пса из выгребной ямы: понадобилась даже лодка (видео)

В сообщении регионального представительства Службы спасения сказано, что трое суток жители села Александровка, что в Одесской области, никак не могли понять, откуда он слышат как скулит собака.

В итоге они организовали осмотр территории и выяснили, что пес угодил в выгребную яму на пустыре. Достать самостоятельно люди его не смогли, и вызвали на помощь спасателей.

Они рассказали, что собака угодила в выгребную яму и не может самостоятельно выбраться. Спасатели прибыли на место и освободили испуганную собаку из ловушки. Для этого им пришлось применить лестницу и резиновую лодку.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские спасатели вызволили собаку из каменной ловушки на улице Агрономической.

Также мы рассказывали, что в Одессе пожарные спасли пса, упавшего с 6-го этажа.

Смотрите также наш фоторепортаж с марша в защиту животных, который состоялся в Одессе в воскресенье, 5 сентября.

Еще новости Одессы о спасении животных:

Операция «Кошка»: одесситы спасли усатую «экстремалку», 3 дня просидевшую на дереве (видео)

В Березовке извлекли из смертельной ловушки собаку, а в Одессе не дали погибнуть крошечным котятам (фото)

В Одессе кота сняли с дерева: испуганный котик и счастливый спасатель (фото и видео)

Видео пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области