В Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом

Компания «Марион Юг» намерена построить на одесском Фонтане новый пансионат с подземным паркингом.
Об этом свидетельствуют данные единой электронной системы в сфере строительства.
Согласно представленной информации, градусловия и ограничения на строительство выдал департамент архитектуры Одесского горсовета.
Предполагается, что здание, которое разместится по адресу: улица Дмитрия Донского, 7, будет высотой от четырех до семи этажей, но не более чем 27 метров.
Читайте также: Ни суд, ни карантин не смогли остановить стройку на одесском Фонтане (фото)
Площадь земельного участка, на котором планируется возвести объект, составляет 0,7 га. Эта земля находится в аренде у фирмы. При этом площадь застройки должна составлять не более 35%.
Сейчас на указанной территории находятся ветхие нежилые строения – их планируется демонтировать.
Ранее стало известно, что международный оператор отелей Hilton совместно со строительной компанией «Гефест» намерен построить в Одессе гостиницу. Известно, что планируется возвести два корпуса в районе 10-й станции Большого Фонтана.
Другие новости о предполагаемых стройках в Одессе:
- В Одессе собираются построить 2-этажный особняк рядом с Мавританской аркой;
- Пятиэтажка вместо паркинга: возле одесского пляжа «Отрада» появится новострой (фото);
- В Одессе хотят возвести 3-этажную виллу над велоэстакадой.
Также смотрите фоторепортаж по теме: У дельфинария на Ланжероне возводят Club Hotel
Фото: скриншот с Google-карт