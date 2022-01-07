В Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом

Компания «Марион Юг» намерена построить на одесском Фонтане новый пансионат с подземным паркингом. Об этом свидетельствуют данные единой электронной системы в сфере строительства.

Согласно представленной информации, градусловия и ограничения на строительство выдал департамент архитектуры Одесского горсовета.

Предполагается, что здание, которое разместится по адресу: улица Дмитрия Донского, 7, будет высотой от четырех до семи этажей, но не более чем 27 метров.

Площадь земельного участка, на котором планируется возвести объект, составляет 0,7 га. Эта земля находится в аренде у фирмы. При этом площадь застройки должна составлять не более 35%.

Сейчас на указанной территории находятся ветхие нежилые строения – их планируется демонтировать.

Ранее стало известно, что международный оператор отелей Hilton совместно со строительной компанией «Гефест» намерен построить в Одессе гостиницу. Известно, что планируется возвести два корпуса в районе 10-й станции Большого Фонтана.

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Фото: скриншот с Google-карт