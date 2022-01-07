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В Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом

В Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом

Компания «Марион Юг» намерена построить на одесском Фонтане новый пансионат с подземным паркингом.
Об этом свидетельствуют данные единой электронной системы в сфере строительства.

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Согласно представленной информации, градусловия и ограничения на строительство выдал департамент архитектуры Одесского горсовета.

Предполагается, что здание, которое разместится по адресу: улица Дмитрия Донского, 7, будет высотой от четырех до семи этажей, но не более чем 27 метров.

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Площадь земельного участка, на котором планируется возвести объект, составляет 0,7 га. Эта земля находится в аренде у фирмы. При этом площадь застройки должна составлять не более 35%.

Сейчас на указанной территории находятся ветхие нежилые строения – их планируется демонтировать.

Ранее стало известно, что международный оператор отелей Hilton совместно со строительной компанией «Гефест» намерен построить в Одессе гостиницу. Известно, что планируется возвести два корпуса в районе 10-й станции Большого Фонтана.

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Фото: скриншот с Google-карт

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Редакция ПРОФИЛЬ

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