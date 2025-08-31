Ключевые моменты:

Двухлетний мальчик, который выпал с 3-го этажа многоэтажки в Одессе, находится в отделении интенсивной терапии;

Прогнозы медиков оптимистичные;

Семья ребенка на учете социальных служб не состоит.

Как сообщила руководитель областного управления здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан, состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой: мальчик самостоятельно кушает и разговаривает.

«Ребенок в сознании, ест, разговаривает. Это говорит о том, что значительных нарушений функционирования головного мозга нет. Он находится в отделении интенсивной терапии, но с положительной динамикой. Ребенок достаточно маленький, травма серьезная и падение было с большой высоты. Медики проводят всю необходимую базовую терапию, чтобы не развились осложнения и ребенок мог быстро адаптироваться, вернуться домой, продолжать активную жизнь, развиваться, расти и радовать родителей», – отметила чиновница.

По словам медиков, мальчик остается под наблюдением специалистов, но есть все шансы на быстрое восстановление и возвращение к полноценной жизни.

Напомним, 29 августа, в Одессе из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок. Мальчика госпитализировали.

По словам очевидцев происшествия, после падения ребенка подняли две нетрезвые женщины и занесли его обратно в квартиру. В то же время стало известно, что семья мальчика считается благополучной и на учете социальных служб не состоит.

Источник: Думская, фото иллюстративное