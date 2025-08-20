Ключевые моменты:

Воздушную тревогу в регионе объявили в 18:06, и уже через несколько минут прогремели взрывы. В 18:23 в том же районе зафиксировали еще один взрыв.

По предварительным данным, враг применил ракеты типа «Искандер-М», выпущенные с территории Крыма.

Незадолго до удара в небе над регионом заметили российские разведывательные беспилотники.

Баллистические ракеты сложно перехватить из-за их скорости и траектории полета.

Как развивалась атака

В среду, 20 августа, около 18:06 в Одесской области объявили сигнал тревоги. Почти сразу после этого жители услышали несколько громких взрывов. По информации мониторинговых каналов, удары могли быть нанесены с использованием баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных с Крыма.

В 18:23 сообщили еще об одном взрыве в том же направлении. На данный момент официальные структуры информацию о характере атаки не подтвердили.

Почему баллистические ракеты опасны

Баллистическая ракета отличается от крылатой траекторией полета. Если крылатая движется горизонтально, подобно самолету, то баллистическая сначала поднимается на десятки километров, а затем падает на цель. На отдельных участках полета ее скорость может превышать гиперзвуковую, что делает работу противовоздушной обороны чрезвычайно сложной.

