На приднестровском сегменте украинско-молдавской границы возводят инженерные укрепления, среди которых рокадная дорога для пограничных нарядов и система биспектральных камер. Это позволит значительно усилить контроль за ситуацией.

Работы проверил начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы, бригадный генерал Юрий Петров. Он подчеркнул, что укрепление этого участка границы является стратегической задачей для безопасности Украины.

Новая инженерная инфраструктура на границе

По информации Южного регионального управления Госпогранслужбы, инженерные укрепления возводятся именно на центральном участке украинско-молдавской границы, который соприкасается с непризнанной ПМР.

Строительство рокадной дороги обеспечит пограничным нарядам возможность быстро передвигаться вдоль линии государственной границы и оперативно реагировать на любые изменения.

«Это позволит значительно повысить мобильность подразделений и создать более безопасные условия несения службы», — пояснили в управлении.

Камеры и колючее заграждение

Кроме дороги, на этом участке устанавливают современные биспектральные камеры, которые работают одновременно в видимом и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому пограничники смогут контролировать обстановку в любое время суток.

«Такая техника уже помогает фиксировать попытки незаконного пересечения и вовремя выявлять нарушителей», — говорится в сообщении.

Также граница укрепляется заграждениями из колючей проволоки, что создаёт дополнительный барьер для потенциальных нарушителей.

«Развитие инженерной инфраструктуры на этом участке границы — это стратегическая задача, направленная на укрепление обороноспособности государства и защиту граждан», — подчеркнул начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы бригадный генерал Юрий Петров.

