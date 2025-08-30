Ключевые моменты:

Радиорынок на Пересыпи, пострадавший в результате атаки дронов 4 августа 2025 года снова открылся;

Сейчас часть павильонов работает, другие еще ждут восстановления;

Для одесситов это не просто рынок, а культовое место с историей и атмосферой.

Грустная история удара

В ночь на 4 августа 2025 года Одесса пережила очередную атаку российских ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Досталось и радиорынку на Пересыпи, известному как «Летучий голландец» – культовому месту, куда одесситы съезжались за гаджетами, техникой или мелочью.

По данным ГСЧС и прокуратуры, пожар уничтожил около 50 торговых павильонов, восемь из них сгорели дотла. К счастью, жертв и раненых удалось избежать.

Живая история «Летучего голландца»

Радиорынок на Пересыпи – это не просто торговые павильоны, а место с богатой историей. Его корни уходят в 80-е годы, когда он начинался как «блошиный» радиобазар. Со временем он вырос в большой рынок, где можно найти все: от радиодеталей до современных гаджетов, от ремонта ноутбуков до зарядки телефонов в специальных зонах, созданных во время войны. Расположенный рядом с руинами древней синагоги, с узкими улочками и переулками, рынок напоминал лабиринт, известный лишь завсегдатаям. Здесь всегда можно было получить совет, найти редкий чехол или мастера, который разберется в проблеме, даже если вы не могли ее четко объяснить. Объявления на павильонах, «планшеты» с деталями, сад камней у входа – все это создавало уникальную атмосферу, соединяющую прошлое и настоящее.

Рынок не раз оказывался под угрозой сноса или перестройки, вызывая жаркие споры среди одесситов. В 2023 году «Одесская жизнь» назвала его местом, где каждый найдет что-то нужное – от дешевого повербанка до сложного ремонта техники. Даже в военное время, несмотря на уменьшение потока людей, он оставался живым, сохраняя репутацию места, где умеют слушать и помогать.

Возрождение после удара

Да, радиорынок пережил тяжелый удар. Атака не только уничтожила павильоны, но и нанесла болезненный удар по символу Одессы – части ее повседневной жизни. Однако ворота снова открыты, и рынок постепенно возвращается к жизни. Восстановленные павильоны вселяют надежду, хотя впереди еще много усилий для полного обновления.

Фото автора