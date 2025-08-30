«Черноморск и Лиманка – угроза применения врагом ударных БпЛА», – предупреждают Воздушные Силы ВСУ.

Вскоре жители южной части Одессы услышали взрывы – по всей вероятности это начали работу по вражеским беспилотникам наши силы противовоздушной обороны.

«Одесса и район, будьте в укрытиях!» – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В настоящее время основной удар принимает на себя Черноморск. Тем не менее, актуальной остается угроза и для жителей Киевского района Одессы.

Телеграм-каналы сообщают, что после очередного взрыва в Черноморске пропали свет и вода.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО В 23:54:

На данный момент угроза для Черноморска миновала. Тем не менее, расслабляться пока рано: мониторинговые Телеграм каналы информируют: в акватории Черного моря формируется очередная группа «шахедов». До новой волны дроновой атаки остается примерно полчаса.

Оставайтесь в безопасных местах, не подходите к окнам и не снимайте работу ПВО!

ОБНОВЛЕНО в 0:23:

Жители южной части Одессы снова слышат серию взрывов. Как сообщается, новая партия ударных беспилотников (около 20 штук) направилась также в сторону Черноморска.

Также сообщается о «прилетах» в городе после первой волны атаки. Очевидцы наблюдают сильное зарево от пожара.

По состоянию на 0:33 часть «шахедов» повернула на Одессу. Оставайтесь в укрытиях!

ОБНОВЛЕНО в 1:00:

Прозвучала новая серия мощных взрывов – в области работает ПВО, в Одессе слышно отголоски. Под атакой остается Черноморск.

Сообщается о новых «прилетах». В то же время есть и сбития.

«Из 18 мопедов на Черноморск осталось 10. Все еще будет громко!», – предупреждает «Николаевский Ванёк».

Новые «шахеды» с моря также держат курс на Черноморск.