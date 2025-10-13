Ключевые моменты:

Геннадий Труханов утверждает, что против него готовится провокация — его якобы хотят лишить украинского гражданства за наличие российского.

Информация о двойном гражданстве мэра обсуждается с 2014 года. В СМИ и соцсетях регулярно публикуются «документы», якобы подтверждающие его связь с РФ.

Сам Труханов называет эти материалы фейками и показывает справки из российского консульства, где сказано, что у него нет гражданства России.

Труханов и скандал с гражданством

Мэр Одессы Геннадий Труханов снова оказался в центре скандала из-за обвинений в наличии у него российского гражданства. По словам самого Труханова, это попытка давления и провокация, а все обвинения строятся на фейках.

Тему его возможного второго гражданства поднимают с 2014 года — именно тогда, во время выборов мэра, впервые всплыла информация о наличии у него паспорта РФ. Тогда появились данные из Федеральной миграционной службы России, согласно которым у уроженца Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт, выданный сначала в Дагестане, а затем — в Сергиевом Посаде (Московская область). Второй паспорт, по данным СМИ, он получил после утраты первого, 24 марта 2011 года.

Косвенные признаки того, что у Труханова есть российский паспорт, появились также в «панамских документах» в апреле 2016 года. Тогда журналисты обнаружили связь мэра с несколькими офшорными компаниями на Британских Виргинских Островах. Большинство из них связаны со строительным бизнесом в Киеве и Одессе. Тогда это стало поводом для «безтрухановских» протестов под стенами Одесского городского совета: несколько сотен одесситов собрались на народное вече.

Читайте также: Мэра Одессы судят за отмывание денег и организацию преступной группировки (видео)

В 2016 году Труханов опубликовал справку из российского консульства, где говорилось, что он не имеет гражданства РФ. Он также ссылался на позицию украинской Миграционной службы, которая не получала официальных данных о выходе Труханова из гражданства Украины — а значит, никаких оснований для его лишения нет.

В 2024 году активист Сергей Стерненко снова поднял эту тему, опубликовав фото документов, которые якобы подтверждают наличие у Труханова паспорта РФ. В них говорится, что Труханов получил паспорт РФ в 2003 году, а в 2011 — восстановил его после утери. Также есть данные о том, что он оформлял российскую банковскую карту в феврале 2022 года — накануне полномасштабного вторжения.



Стерненко утверждает, что информация из утечек российских баз данных совпадает с уже известными фактами и расследованиями украинских журналистов.

Реакция мэра на обвинения

В ответ Геннадий Труханов записал видеообращение на фоне Одесской ОГА, в котором заявил, что история с «российским паспортом» — старая провокация, которая повторяется каждые несколько лет.

Он настаивает, что никогда не имел гражданства России, а все документы, которые публикуют в сети, — фальшивки, созданные для дискредитации. Мэр призвал правоохранителей тщательно разобраться, кто распространяет эти материалы, и привлечь виновных к ответственности.

Вы также можете узнать: Как мэру Одессы Труханову удавалось много лет избегать ареста