Мэра Одессы снова обвиняют в российском гражданстве: что ответил Труханов

17 сентября активист в своем телеграм-канале опубликовал фото документов, вероятно, подтверждающих российское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова, которые он якобы получил из слитых российских баз данных.

Если им верить, то обновленный российский паспорт городской голова получил 15 апреля 2003 году в Сергиевом Посаде. 18 марта 2011 года он был признан недействительным (утерян), а 24 марта того же года Труханов его якобы восстановил.

«Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство.

И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения.

А именно 9 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют полученные мною сведения из слитых российских баз данных.

Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласуется со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты», — написал Сергей Стерненко.

Сам мэр Труханов ответил на обвинение в наличии у него российского гражданства видео, которое снято на фоне облгосадминситрации — это такой себе намек, кого он считает организатором кампании против него.

«История с моим якобы «российским гражданством» тянется с 2014 года, когда я впервые выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Одессы. Она тянется уже более 10 лет. В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и «выдержки».

Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов НЕ ИМЕЕТ российского гражданства.

Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем остальным напомню: для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блогеры», — прокомментировал Труханов.

Напомним, тему российского паспорта у Труханова не раз поднимали его политические оппоненты. В 2016 году в СМИ со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca сообщили, что Труханов имеет якобы российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.

В ответ на это Труханов опубликовал справку из российского генконсульства о том, что у него нет российского гражданства.