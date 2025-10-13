Ключевые моменты:

Патрульные остановили водителя Ford за нарушение ПДД и установили, что он находится в розыске по уголовной статье.

Мужчина проявлял признаки наркотического опьянения и отказался от медосвидетельствования.

Он попытался скрыться, повредил парковку, не реагировал на приказы остановиться — полицейские открыли огонь и задержали его.

Полиция применила оружие для задержания нарушителя

Как сообщили в патрульной полиции, сегодня ночью в Приморском районе Одессы патрульные остановили автомобиль Ford за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки личности выяснилось, что мужчина находится в розыске по статье 407 УК Украины — за самовольное оставление воинской части.

Кроме того, у водителя были явные признаки наркотического опьянения. Однако он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Во время оформления нарушений водитель резко начал движение, создавая реальную угрозу жизни полицейским и повреждая имущество парковки. На требования остановиться он не реагировал и продолжал хаотично двигаться, разрушая бетонные конструкции.

Чтобы остановить опасного нарушителя, патрульные были вынуждены применить огнестрельное оружие — в рамках закона, согласно статье 46 Закона Украины «О Национальной полиции».

После остановки автомобиля мужчину задержали с применением силы и спецсредств. Никто не пострадал. На мужчину составили протоколы сразу по нескольким статьям:

управление в состоянии опьянения,

ДТП по вине водителя,

побег с места аварии,

вождение без водительского удостоверения,

нарушение проезда перекрёстков.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

Читайте также: