Ключевые моменты:
- Патрульные остановили водителя Ford за нарушение ПДД и установили, что он находится в розыске по уголовной статье.
- Мужчина проявлял признаки наркотического опьянения и отказался от медосвидетельствования.
- Он попытался скрыться, повредил парковку, не реагировал на приказы остановиться — полицейские открыли огонь и задержали его.
Полиция применила оружие для задержания нарушителя
Как сообщили в патрульной полиции, сегодня ночью в Приморском районе Одессы патрульные остановили автомобиль Ford за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки личности выяснилось, что мужчина находится в розыске по статье 407 УК Украины — за самовольное оставление воинской части.
Кроме того, у водителя были явные признаки наркотического опьянения. Однако он отказался проходить медицинское освидетельствование.
Во время оформления нарушений водитель резко начал движение, создавая реальную угрозу жизни полицейским и повреждая имущество парковки. На требования остановиться он не реагировал и продолжал хаотично двигаться, разрушая бетонные конструкции.
Чтобы остановить опасного нарушителя, патрульные были вынуждены применить огнестрельное оружие — в рамках закона, согласно статье 46 Закона Украины «О Национальной полиции».
После остановки автомобиля мужчину задержали с применением силы и спецсредств. Никто не пострадал. На мужчину составили протоколы сразу по нескольким статьям:
- управление в состоянии опьянения,
- ДТП по вине водителя,
- побег с места аварии,
- вождение без водительского удостоверения,
- нарушение проезда перекрёстков.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
