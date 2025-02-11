Труханов
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Об этом сообщил присутствовавший на заседании известный одесский общественный деятель, глава организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

По его словам, обвинение касается событий на протяжении 2016-2019 годов, когда одесское территориальное общество потеряло по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и стоимостью 131 млн грн.

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«Представители местных властей и правоохранительных органов Одессы в обмен на принятие решений в пользу преступной организации получали средства, квартиры в новостройках и другие финансовые блага. Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам по результатам экспертизы составляет 689 млн грн. Переговоры и схемы разрабатывались в теневом офисе «хозяина» Одессы Галантерника в специальном звукоизолированном помещении, а участников сделок проверяли на полиграфе», – прокомментировал Балинский.

По его информации, пока что в подготовительных заседаниях «фигуранты устами своих защитников заявляют кучу ходатайств, желают, чтобы их слушала коллегия и просили объединить это дело с другим, где фигурантом выступает бывший прокурор области Жученко, который по версии следствия содействовал незаконным действиям».

Общественник отмечает, что Жученко – единственный, кто выступает в суде лично, от своего имени, другие говорят через защитников.

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Балинский также напоминает: это не единственное дело, которое слушает ВАКС, где Труханов и сообщники обвиняются в хищении городской земли.

«Также мы собираемся следить за эпизодом, где обвиняемым в частности выступает действующий вице-мэр Вугельман и отдельное дело, где проходят все облсовета Василий Шкрябай и действующая глава юрдепартамента Поповская, а также юрист Галантерника и мозговой центр всех этих схем Диамид Угонник. Труханов, Шкрябай и еще один прокси Галантерника Родионов физически присутствуют в зале одесского окружного админсуда, в зале для видео-конференций, другие фигуранты подключаются отдельно, в том числе бывший глава комиссии по землеустройству Олег Брындак.

Что касается центрального фигуранта дела – Галантерника, то, по словам Балинского, на прошлом судебном заседании прозвучало, что в настоящее время он пребывает в Австрии.

«Надеемся, детективы НАБУ и прокуроры САП учли прошлые ошибки и смогут доказать совместные преступные действия и Труханова и Ко не будет вторично оправдано теперь уже в высшем антикорсуде», – полагает одесский общественник.

По его данным, по делу Труханова и преступной группировки заявлено 500 свидетелей, следовательно разбирательства по делу могут затянуться не на один год.

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