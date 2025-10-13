Ключевые моменты:

15-летняя девушка получила в мессенджере предложение поджечь авто за деньги. Она согласилась и сожгла капот чужой машины.

Видео поджога она отправила заказчику, но тот остался недоволен и заставил ее вернуться на место для «пересъёмки».

Во время повторной попытки девушка попалась. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье за умышленный поджог.

Поджог авто в Одессе: исполнителем стала школьница

15-летняя одесситка решила подзаработать лёгких денег. Через мессенджер она вышла на контакт с неизвестным «куратором», который предложил ей за деньги поджигать чужие автомобили.

По данным полиции Одесской области, первым «заданием» стал Volkswagen Transporter, припаркованный возле дома в частном секторе Пересыпского района Одессы. Девушка получила от заказчика 300 гривен, купила бензин, облила им капот машины и подожгла. Весь процесс она сняла на телефон и отправила видео куратору. Однако тот остался недоволен качеством «отчета» и заставил школьницу вернуться на место, чтобы снять всё заново. Именно в этот момент её и застали на месте преступления и задержали.

Хозяин авто — 54-летний мужчина — успел потушить пламя и сразу сообщил в полицию. Никто не пострадал, но передняя часть автомобиля получила повреждения. Сумма ущерба уточняется.

Полицейские изъяли у подозреваемой бутылку из-под горючего и её мобильный телефон с перепиской с заказчиком. Эти данные стали ключевыми доказательствами в деле.

Несовершеннолетней уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение имущества путём поджога. За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Читайте также: «Хотела заработать 300 долларов»: как ФСБ превращает украинских подростков в смертников