С таким видеообращением он выступил сегодня вечером, 12 октября, на своих страницах в соцсетях.

По словам городского головы Одессы, сегодня ему стало известно о распространении информации о том, что у него якобы имеется российское гражданство.

«Этот вопрос не новый – он ставится с 2014 года. С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства России. Меня проверяли все соответствующие органы Украины – все.

Впервые на пленарном заседании Верховной Рады тогда Анатолий Кинах зачитал ответ консульства России (2014 год), которое подтвердило, что у меня нет российского гражданства. Затем в 2016 году на запрос миграционной службы также получили ответ от консульства – что у меня нет гражданства РФ. Далее – в 2018 году НАБУ в рамках международно-правовой помощи обратилось и получило от России ответ, который и обнародовал в суде.

Согласно письму «Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) от 31.07.2018 г. № 20/29418» указано, что в учетах МВД России по состоянию на 26.07.2018 проверяемое лицо как приобретшее гражданство Российской Федерации не числится. Сведения о пересечении Трухановым Г.Л. Государственной границы Российской Федерации в период с июля 2016 года по настоящее время нет», – уверяет Труханов.

Он также заявил, что паспорта, которые иногда публикуют СМИ на самом деле – фейковые, и если кто-то имеет такие документы – их нужно уничтожить.

«Эта история вернулась и сейчас. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не узнал, что завтра, на комиссии при Президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского», – заявляет мэр Одессы, добавиа, что это – очередная провокация:

«Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку».

В конце своего обращения Труханов просит Президента и компетентные службы еще раз внимательно посмотреть документы и установить правду.

«Призываю всех – не поддавайтесь на слухи и провокации. Нам сейчас нужны покой, единство и консолидированный труд во благо Одессы и Украины и приближение Победы нашего государства», – добавил Труханов.

