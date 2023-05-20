Как мэру Одессы Труханову удавалось много лет избегать ареста

4 мая 2023 года городской голова Одессы Геннадий Труханов был задержан. До этого ему удавалось избегать ареста более 2 лет. Рассказываем, как ему это удавалось.

Один суд приговор вынес, другой — отменил

Отметим, что через день он уже вновь был на свободе, так его соратники внесли за него денежный залог. Тем не менее впервые с момента начала расследования дела “Краяна” к одесскому мэру, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств, была применена мера пресечения.

Как Геннадию Труханову удавалось несколько лет избегать этого и что пошло не так в мае 2023 года, попробовало разобраться издание “Зеркало недели”.

Сначала дело завода “Краян” рассматривал Малиновский районный суд Одессы. И в июле 2019 года там Труханова оправдали.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию и в 2021 году оправдательный приговор отменили, дело направили на повторное рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде.

Неявка в суд и никакого мошенничества

И почти 2,5 года адвокаты одесского мэра не давали провести даже подготовительное судебное заседание, чтобы назначить дело к рассмотрению.

Делалось это за счет неявок в суд как самого обвиняемого, так и его адвокатов. Например Геннадий Труханов, как только приближалась дата суда, сразу отправлялся в зарубежные служебные поездки. Адвокаты тоже находили правдоподобные причины своего отсутствия.

Чтобы изменить ситуацию, надо менять законы, но депутаты Верховной Рады не спешат это делать.

По этой причине, как пишет издание, активность стали проявлять сами судьи и прокуроры, которые устали ждать поддержки от законодателей.

Следствием такой судебной активности и стало задержание Геннадия Труханова. Судьи ВАКС просто устали ждать его в суде и решили доставить одесского мэра туда силой. Правда на этот раз городского голову Одессы спасло внесение многомиллионного залога.

Но теперь, если мэр и дальше продолжит быть “судовым уклонистом“, его соратник Дмитрий Танцюра, который внес залог в 13,5 миллионов гривен, потеряет значительную сумму.

Отметим, что в те пару дней, какие Геннадий Труханов провел в изоляторе, Одесса и область были без высших руководителей. Ранее мы рассказывали, как это получилось.

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