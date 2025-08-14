Ключевые моменты:
- 10 августа в результате взрывов в Затоке и Каролино-Бугазе погибли трое отдыхающих.
- 13 августа в Белгород-Днестровском районе на пляж вынесло фрагменты тел погибших.
- В ОВА призвали не игнорировать опасность и купаться только на разрешенных пляжах.
Напомним, три человека погибли во время купания в море в запрещенных для купания зонах. В результате двух взрывов мин погиб мужчина в Каролино-Бугазе, мужчина и женщина — в Затоке.
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на проведенную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих пометок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Как будто ничего не произошло…
“Мина в воде не знает пощады. Она не дает второго шанса. Ваша жизнь — слишком ценна, чтобы пренебрегать правилами безопасности ради нескольких минут в воде.Прошу: не заходите в море в запрещенных местах. Не подходите к неизвестным предметам. Не игнорируйте наши объявления”, — призвал руководитель ОВА.
Кипер напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания, из них 30 — в Одессе:
- Red Line,
- Портофино,
- Курортный,
- «Итака»,
- Инклюзивный пляж «Безмеж»,
- Буфет на Малом Фонтане,
- «Гранд Петтин»,
- «Куба»,
- Пляж «Калетон»,
- Муниципальный пляж «Чайка»,
- «Сигал Бич»,
- Муниципальный пляж «Курортный»,
- «Паблик»,
- «Андерхилл»,
- «Либерти»,
- «Ибица»,
- «Варадеро»,
- «Кораблик»
- «Киви»,
- 5 участков «Соло Бич»,
- Пляж «Кокос»,
- «Кокос-Курортный»,
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»,
- Ланжерон,
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана).
Еще 2 пляжа открыты в области:
- Центральный городской пляж (Черноморск),
- Пляж в поселке Приморское (Измаильский район).
