Ключевые моменты:

10 августа в результате взрывов в Затоке и Каролино-Бугазе погибли трое отдыхающих.

13 августа в Белгород-Днестровском районе на пляж вынесло фрагменты тел погибших.

В ОВА призвали не игнорировать опасность и купаться только на разрешенных пляжах.

Напомним, три человека погибли во время купания в море в запрещенных для купания зонах. В результате двух взрывов мин погиб мужчина в Каролино-Бугазе, мужчина и женщина — в Затоке.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на проведенную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих пометок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Как будто ничего не произошло…

“Мина в воде не знает пощады. Она не дает второго шанса. Ваша жизнь — слишком ценна, чтобы пренебрегать правилами безопасности ради нескольких минут в воде.Прошу: не заходите в море в запрещенных местах. Не подходите к неизвестным предметам. Не игнорируйте наши объявления”, — призвал руководитель ОВА.

Кипер напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания, из них 30 — в Одессе:

Red Line,

Портофино,

Курортный,

«Итака»,

Инклюзивный пляж «Безмеж»,

Буфет на Малом Фонтане,

«Гранд Петтин»,

«Куба»,

Пляж «Калетон»,

Муниципальный пляж «Чайка»,

«Сигал Бич»,

Муниципальный пляж «Курортный»,

«Паблик»,

«Андерхилл»,

«Либерти»,

«Ибица»,

«Варадеро»,

«Кораблик»

«Киви»,

5 участков «Соло Бич»,

Пляж «Кокос»,

«Кокос-Курортный»,

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»,

Ланжерон,

Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана).

Еще 2 пляжа открыты в области:

Центральный городской пляж (Черноморск),

Пляж в поселке Приморское (Измаильский район).

