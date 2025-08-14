Ключевые моменты:

  • 10 августа в результате взрывов в Затоке и Каролино-Бугазе погибли трое отдыхающих.
  • 13 августа в Белгород-Днестровском районе на пляж вынесло фрагменты тел погибших.
  • В ОВА призвали не игнорировать опасность и купаться только на разрешенных пляжах.

Напомним, три человека погибли во время купания в море в запрещенных для купания зонах. В результате двух взрывов мин погиб мужчина в Каролино-Бугазе, мужчина и женщина — в Затоке.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на проведенную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих пометок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Как будто ничего не произошло…

пляж, тело

“Мина в воде не знает пощады. Она не дает второго шанса. Ваша жизнь — слишком ценна, чтобы пренебрегать правилами безопасности ради нескольких минут в воде.Прошу: не заходите в море в запрещенных местах. Не подходите к неизвестным предметам. Не игнорируйте наши объявления”, — призвал руководитель ОВА.

Кипер напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания, из них 30 — в Одессе:

  • Red Line,
  • Портофино,
  • Курортный,
  • «Итака»,
  • Инклюзивный пляж «Безмеж»,
  • Буфет на Малом Фонтане,
  • «Гранд Петтин»,
  • «Куба»,
  • Пляж «Калетон»,
  • Муниципальный пляж «Чайка»,
  • «Сигал Бич»,
  • Муниципальный пляж «Курортный»,
  • «Паблик»,
  • «Андерхилл»,
  • «Либерти»,
  • «Ибица»,
  • «Варадеро»,
  • «Кораблик»
  • «Киви»,
  • 5 участков «Соло Бич»,
  • Пляж «Кокос»,
  • «Кокос-Курортный»,
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»,
  • Ланжерон,
  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана).

Еще 2 пляжа открыты в области:

  • Центральный городской пляж (Черноморск),
  • Пляж в поселке Приморское (Измаильский район).

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме