Вся Украина – в гости к нам

Действительно, на пляжах Одессы этим летом собралась вся Украина. Причем исключительно на отдых в наш город отправились далеко не все его гости. Елена и Саша из Прилук приехали подавать документы для поступления в ОНУ имени Мечникова. На «Ланжерон» они пришли даже без подстилки. Ну как же – в Одессе на море не побывать.

Сегодня традиционно принимают отдыхающих-родственников со всей страны гостеприимные одесситы.

Ребята из Харькова приехали на 10 дней – здесь спокойнее и есть родные. Иначе – по деньгам не потянули бы. О шахедах над пляжами слышали. Но воспринимают эту информацию с определенной долей фатализма: «А сколько людей гибнет в ДТП?».

Мама с дочерью из Херсона тоже поселились у родственников. В Одессе уже неделю. Но только две ночи по-настоящему спокойно поспали.

Семья из Николаева, которая также приехала в наш город к родственникам, рассказывает, что сейчас у них тише. А в Одессе недавно было очень шумно – как в Николаеве в 2022 году.

Супруги из Киева пожаловались, что уехать некуда. В Одессе же – все-таки море. Поскольку одесских родственников нет, они живут в отеле. Финансовый вопрос не имеет значения: что в Турции, что в Одессе – без разницы.

Между тем цены на одесских пляжах, по сравнению с прошлым высоким курортным сезоном, выросли в два-три раза. Что же предлагают здесь отдыхающим?

«Ланжерон»

Пляж «Ланжерон» по-прежнему остается бесплатным. А вот стоимость парковки возле дельфинария «Немо» – 100 гривен в час. Хотя в прошлом сезоне она составляла «всего» 50. Расположенный «Ланжерон» достаточно близко к порту. А он регулярно оказывается под вражескими обстрелами. Тем не менее, на пляже обычно яблоку негде упасть. Мы отправились туда в пасмурную погоду. Но и тогда отдыхающих было достаточно.

Загорать здесь можно на песке – он достаточно чистый.

Цены

Если же вы желаете комфорта, здесь действуют платные услуги:

за шезлонг на солнце придется заплатить 200 гривен, под зонтиком – 300 гривен;

аренда пляжной кровати – 800 гривен, бунгало – 1000 гривен.

можно также заказать отдельный зонт за 100 гривен.

Коктейль в среднем обойдется в 200 гривен, завтрак – в 300.

Дополнительные услуги и развлечения

На пляже есть детские площадки и зоны для купания детей. Можно прокатиться на электромобиле за 150 гривен до Аркадии. В прошлом году такая прогулка стоила 50. Туалет платный – 10 гривен.

Безопасность

На пляже работает медпункт и спасательная станция. Ближайшее укрытие находится в отеле М1 на Лидерсовском бульваре (за дельфинарием «Немо»). Чтобы попасть туда, из самой удаленной пляжной зоны «Ланжерона» необходимо пройти более 700 метров.

«Аркадия»

Здесь бесплатно можно позагорать у моря на собственной подстилке.

Цены

Аренда зонта по нынешним ценам достаточно демократична – 120 гривен.

В нескольких шагах от моря – многочисленные ресторанчики и фастфуд-точки. Средний чек – 500-700 гривен. Большинство таких заведений позволяют воспользоваться туалетом только своим клиентам. Примерно в 100 метрах от основной пляжной зоны расположена уборная. За пользование ею придется заплатить 20 гривен. А еще чуть дальше – муниципальный туалет. Цена посещения вполне демократичная – всего четыре гривны.

Впрочем, здесь расположены и престижные частные пляжи для отдыхающих, не ограниченных в средствах. Большая часть их территории покрыта деревянным настилом. Есть бассейны, бары и рестораны. Цены на аренду пляжной мебели стартуют от 400 гривен.

Дополнительные услуги и развлечения

Есть бесплатная детская площадка. А также – частные игровые площадки с батутами: пять минут – 30 гривен.

Безопасность

На общедоступном пляже установлены спасательные вышки, и спасатели там реально находятся. А вот указатели «бомбоубежище» и «медпункт», похоже, ведут в «никуда». Самостоятельно нам их найти не удалось. Не смогли получить понятных объяснений и от персонала пляжа. В случае воздушной тревоги, судя по всему, отдыхающим придется бежать в паркинг под торговым центром «Гагаринн Плаза» – если быстро бежать, минут 10.

Основное впечатление от муниципальной «Аркадии» – грязь и доминирующий запах канализации.

«Калетон»

Этот комплекс для состоятельных отдыхающих расположен на пляже «Дельфин».

Цены

Почасовой аренды шезлонгов здесь нет. Требуют заплатить фиксированную цену за день – 600 гривен. Причем, если вы пришли на пляж вдвоем, взять придется обязательно два шезлонга. Арендовать один не разрешают. Кровать стоит 2000 гривен, палатка – 3000. В стоимость аренды включены полотенца и зонтики. Дополнительное полотенце обойдется в 100 гривен. Плюс – 500 гривен залога. За пиво в пляжном баре придется заплатить 170 гривен, за бутылку минералки – 100.

Безопасность

Здесь есть мобильное укрытие. А кроме того, во время воздушной тревоги можно укрыться в знаменитом «Туннеле сказок», соединявшем лифт санатория «Магнолия» на Французском бульваре с пляжем. Туннель открыт. Там прохладно, красиво и стоят удобные стулья.

«Чайка»

Любимый многими муниципальный пляж расположен на 10-й станции Большого Фонтана. Территория просторная. Здесь достаточно места и для любителей поваляться на песочке, и для тех, кто предпочитает отдыхать в шезлонге.

Цены

Шезлонг здесь можно арендовать за 200 гривен, зонтик – за 150. Туалет находится возле лестницы. Цена посещения – 10 гривен.

Дополнительные услуги и развлечения

Малыши могут поиграть в игровой зоне: полчаса стоит 100 гривен, абонемент на целый день – 200. Оплата – в ресторанчике рядом. Там же – если вы клиент заведения – можно воспользоваться туалетом.

Безопасность

С 8:00 до 20:00 работает медпункт КНП «Городской центр неотложной медицинской помощи». А вот мобильного укрытия нет. Указатели ведут к гостиничному комплексу наверху. Чтобы добраться туда по довольно высокой лестнице, нужно как минимум пять минут. Лестница оборудована пандусом. Но настолько крутым, что без посторонней помощи воспользоваться им нереально.

«Кораблик»

Этот пляжный комплекс находится на 13-й станции Большого Фонтана. Он разделен на три зоны: для загара, для обеда и для детских развлечений.

Цены

Орендувати тут можна:

VIP-бунгало – за 2500 гривен;

кровать – за 1800 гривен;

шезлонг – за 500 гривен;

полотенце – за 100 гривен.

Дополнительные услуги и развлечения

Игровая зона с батутами и всевозможными горками — бесплатная.

Безопасность

Укрытие в «Кораблике» искать по указателям не нужно. Оно расположено в 50 метрах – дорога до него занимает не более минуты. Внутри – прохладно и есть скамейки. В случае тревоги персонал пляжа предупреждает посетителей. Кроме того, на пляже дежурит команда спасателей. Медпункта здесь нет. Зато блестящая табличка у входа сообщает, что территория пляжа обеспечена вызовом скорой помощи от INTO-SANА.

Залив и Каролино-Бугаз

Хотя пляжи прославленных одесских курортов Затока и Каролино-Бугаз по-прежнему закрыты для посещения, туристов это не останавливает. Несмотря на постоянные обстрелы этих территорий и то, что добраться сюда сегодня достаточно сложно, они возвращаются снова в любимые места.

Цены

В Затоке популярностью пользуются базы отдыха и отели, расположенные в районе станций «Лиманская», «Морская» и «Дружба». К тому же, открылся отель-аквапарк «Затока». Гостям он предлагает 25 водных горок: детский билет стоит 1000 гривен, взрослый – 1200. Цена за номер в отеле стартует от 3000 гривен. На его территории – четыре укрытия. Но оборудованы ими, к сожалению, далеко не все отели Каролино-Бугаза и Затоки. А большинство туристов выбирает более бюджетный отдых.

Отзывы туристов

Харьковчане Александра и Михаил за стандартный двухместный номер в отеле в Затоке платят 950 гривен. Мы разговорились с ними на Привозе, в Таировских винах. До полномасштабной войны супруги часто отдыхали в Затоке. Сейчас, конечно, людей стало меньше. И в этом есть свои преимущества. А после почти ежедневных «прилетов» по Харькову Затока для них – реальная возможность побыть в тишине.

– Единственное, что не очень удобно: многие магазины закрыты. Поэтому решили закупиться в Одессе, – рассказывает Александра. – Заезжали сначала в соседнее село Каролино-Бугаз. Там есть базарчик. Но выбор небольшой.

Еще один минус: ближайшее укрытие – подвал в соседнем доме в 70 метрах от отеля.

– Я решила: если что-то «прилетит», сразу собираем вещи и едем домой, – говорит Александра.

Но пока супруги довольны отдыхом.

*****

Лето, море, солнце, пляж… Именно в Одессе украинцы находят передышку от ежедневного стресса войны, обретают новые силы. На четвертом году полномасштабной российской агрессии отдых всем нам просто необходим. Правда, хотелось бы, чтобы он был доступен каждому…

Одессе же нужны туристы, которые пополняют городской бюджет, – чтобы город в условиях войны мог справляться со своими многочисленными проблемами. Итак – добро пожаловать на одесские пляжи!

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