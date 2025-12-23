Ключевые моменты:

Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак, применив 673 воздушные цели; силы ПВО уничтожили 621 вражескую ракету и дрон.

В результате обстрелов в Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях погибли мирные жители, среди жертв – трехлетний ребенок.

Зафиксированы массированные удары по энергетической инфраструктуре, что привело к экстренным отключениям света и перебоям с водоснабжением в ряде регионов.

В ответ на атаку в Ставропольском крае РФ беспилотниками поражен стратегический нефтехимический завод «Ставролен», принадлежащий группе «Лукойл».

На фоне военной эскалации Польша поднимала в небо авиацию, а в Верховной Раде Украины начали подготовку законопроекта о проведении выборов в условиях войны.

Трагедия в Житомирской области и Киеве: среди погибших – 3-летний ребенок

Напомним, сегодня ранним утром Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Атака велась с нескольких направлений, под основным ударов были западные области Украины и объекты энергетики. В частности:

взрывы прогремели в Ровно и Бурштыне в Ивано-Франковской области;

работало ПВО и в украинской столице;

также была атакована Днепропетровская область;

слышали взрывы в Харьковской и Черкасской областях;

север Сумской области подвергся массированным, после чего наблюдаются перебои с электроснабжением. Российские террористы атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинском районе. Также есть попадания в Конотопском районе.

В ряде областей из-за атак РФ применили экстренные отключения электроэнергии, сообщили в «Укрэнерго».

Что известно о последствиях

В Житомирской области этой ночью зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Известно уже о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы.

По уточненной информации, погиб ребенок 2021 года рождения. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

По данным главы ОВА Виталия Бунечко, зафиксировано несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

В Киеве «шахеды» летали буквально на уровне верхних этажей многоэтажек. В Святошинском районе столицы обломки упали возле жилого дома. По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также в столице повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин, сообщили в ОВА.

Между тем в КГГА сообщили, что в поврежденном многоэтажном доме есть заблокированные люди в квартире.

Первоначально сообщалось, что пострадали один ребенок и один взрослый – оба госпитализированы. Позже глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека, среди них 16-летний подросток.

В Вышгородском районе Киевской области из-за атаки загорелся частный дом, погибла женщина 1949 года рождения. Также травмированы три человека, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

В Черниговской области российские беспилотники нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Был удар по одному из предприятий в Прилуках- поврежден автопарк.

В одном из сел есть попадание в ангар фермерского хозяйства. Повреждено само здание и техника, сообщил в ОВА.

В настоящее время Тернополь и Хмельницкий – без воды, Бурштын – без горячей.

В результате ночной атаки по энергетике почти полностью обесточены потребители в Ровенской области, также начались отключения в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает «Укрэнерго». Аварийные отключения света введены в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве.

621 из 673: статистика сбитых ракет и дронов и 1420 ликвидированных оккупантов за сутки

По информации Воздушных сил, 621 из 673 российских ракет и дронов были сбиты или подавлены силами ПВО.

С 18:00 22 декабря российские террористы совершили комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 38 ракет и 635 БпЛА различных типов.

По состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбита либо подавлена РЭБ 621 воздушная цель:

587 из 635 ударных БпЛА;

0 из 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

34 из 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение обломков – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки еще 1420 оккупантов стали ближе к земле.

Также украинские воины обезвредили:

восемь танков;

20 боевых бронированных машин;

23 артиллерийских системы;

реактивную систему залпового огня;

два самолета (подтверждены потери в предыдущий период);

453 БпЛА оперативно-тактического уровня;

113 единиц автомобильной техники.

Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

В ответ на российские удары по территории Украины польские и союзные ВВС начали превентивные действия в воздушном пространстве Польши, сообщили в оперативном командовании польских Воздушных сил.

В воздух были подняты истребители. Наземные системы ПВО и радиолокации переведены в состояние повышенной готовности.

Удар по кошельку «Лукойла»: в Ставропольском крае атакован крупный нефтехимический завод «Ставролен»

Ночью беспилотники атаковали город Буденновск Ставропольского края России – в соцсетях сообщают о попадании в нефтехимический завод «Ставролен».

«Ставролен» – крупное нефтехимическое предприятие, входящее в структуру группы «ЛУКойл». Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и третьим – по объему производства полипропилена. Продукция завода используется как сырье в разных отраслях промышленности РФ.

Выборам в условиях войны – быть?

В Раде уже начали подготовку законопроекта о проведении выборов в условиях войны.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, документ будет одноразовым и применяться только для одних выборов.

По его словам, уже создана рабочая группа под руководством первого вице-спикера Корниенко. В нее войдут представители всех парламентских фракций и групп, гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.

Рабочая группа будет прорабатывать ключевые вопросы, включая голосование военнослужащих, участие в выборах украинцев за рубежом, проведение голосования на временно оккупированных территориях, а также присутствие иностранных наблюдателей.