Ключевые моменты

Две российские ракеты ударили по Сумской области. Также РФ запустила 45 дронов — 24 обезврежено;

Украина две ночи подряд атаковала НПЗ в РФ;

На фронте за сутки произошло 148 боестолкновений — больше всего на Покровском направлении;

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 990 захватчиков и 420 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Враг ударил ракетами по Сумщине — есть пострадавшие

В ночь на 14 августа противник атаковал 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 45 ударными БПЛА, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Ударными БПЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами – Сумская область.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях. В одном из сел Сумской области в результате ракетного удара пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина, сообщили местные власти.

Атака на РФ: в Волгограде загорелся НПЗ

В ночь на 14 августа России украинские дроны массированно атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков на местном нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтепродуктов.

Как сообщают российские паблики, в результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Дроны атакуют НПЗ в Волгограде вторую ночь подряд — в ночь на среду, 13 августа, в районе предприятия также слышали взрывы во время налета беспилотников.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что удары по НПЗ в России не просто возобновились, но и стали для россиян очень ощутимыми.

Он отметил, что страна-бензоколонка испытывает на себе санкции, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли, а также подкрепление этих санкций, которое реализуют украинские дроны.

«Эти удары будут продолжаться. И самое главное, что это напрямую связано с наступательными действиями РФ, которые она демонстрирует в нашей Донецкой области, в частности на Покровском направлении», — добавил Братчук.

Ситуация на фронте на утро 14 августа: информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. 56 атак остановлено на Покровском направлении, где оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Белецкое, Новоэкономичное, Мирноград, Проминь, Красный Лиман, Новоукраинка и Зверовое.

Ситуация на Добропольском направлении, где накануне РФ имела продвижение, стабилизируется. Об этом в комментарии рассказал спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.

Спикер добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

«В ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины „Азов“, смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери», – констатировал Ковалев.

Он уточнил, что в результате боев в зоне ответственности корпуса был ликвидирован 151 оккупант, еще более 70 ранены. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 захватчиков.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.

Также украинские воины обезвредили: