Ключевые моменты:

Особого укрытия у мэра нет — он реагирует, как большинство жителей Одессы;

Следит за тревогами через телефон и сайты;

Считает, что большинство одесситов привыкли к тревогам;

Мама мэра иногда отказывается спускаться в укрытие;

На сессиях чувствует ответственность за безопасность других — объявляет перерыв;

В интервью Суспільному мэр Одессы Геннадий Труханов поделился, как реагирует на сигналы воздушной тревоги. По его словам, специального укрытия у него нет, и он действует так же, как большинство одесситов — следит за информацией в телефоне, чтобы понимать, что происходит и где именно есть угроза.

Труханов отметил, что его 82-летняя мать проживает в частном доме и спускается в укрытие, но иногда отказывается, говоря: «Что будет, то будет».

“Я думаю, большинство людей так сейчас. Потому что это частный дом”, — сказал Труханов.

Но организовать эвакуацию из многоэтажек ночью — крайне сложно, особенно при угрозе баллистических ударов.

“Но когда это многоэтажка, я общаюсь с людьми на «прилетах», собрать ночью семью и спустить в бомбоубежище — это почти нереально, когда баллистика. А если «шахиды», которые нам говорят, что ожидаются в Одессе, например, в 22:00-23:00, это нужно спуститься и всю ночь ждать, когда они пролетят, или закончится воздушная тревога. Поэтому, подводя итог ответа, скажу, что как-то привыкли”, — рассказал мэр.

Статья по теме: Украинцы уже не бегут в бомбоубежища: почему мы привыкли к сиренам и взрывам?

На рабочих сессиях мэр чувствует дополнительную ответственность — не только за себя, но и за других. Поэтому важно своевременно объявлять перерыв и обеспечивать эвакуацию в безопасные зоны.

“Люди же видят, руководитель сидит, значит, мы будем здесь. А это ответственность. Я знаю, что есть правила, их нужно выполнять”, — отметил Геннадий Труханов.

Напомним, Министерство развития громад и территорий внесло Одессу и еще более сотни населенных пунктов региона в список территорий, на которых ведутся боевые действия.