Ключевые моменты:

Загорать и купаться бесплатно можно на любом пляже в Одессе. Но многие из них сданы в аренду и в таких «частных» местах предоставляют различные платные услуги;

В 2025 году количество муниципальных (полностью бесплатных) пляжей в Одессе сильно уменьшилось. Причина этого – власти не могут обеспечить безопасность по всему побережью из-за продолжающейся войны.

Бесплатные пляжи Одессы

Общая длина пляжей в Одессе – порядка 22 километров. Вся береговая линия принадлежит городу и является муниципальной собственностью.

Но городские власти могут сдавать прибрежную землю в аренду. Это, по мнению городских чиновников, пополняет бюджет и выводит отдых на одесском побережье на более высокий уровень комфорта и повышает экономическую эффективность.

Хотя все одесские пляжи формально считаются муниципальными, на практике они разделяются по режиму использования. Это важно знать, чтобы понимать, на какие услуги вы имеете право бесплатно, а за что могут потребовать оплату.

В Одессе существуют два типа пляжей:

Пляжи общего пользования. Это либо природные, либо искусственные участки, которые не сданы в аренду. Они обустраиваются за счёт бюджета города и предназначены для бесплатного отдыха всех желающих.

Пляжи со специальным режимом. Это территории, находящиеся в аренде. Их благоустройство и содержание обеспечивают арендаторы. На таких пляжах часть зоны может быть отведена под платные услуги – шезлонги, кафе, повышенный сервис и пр. Однако часть территории должна оставаться открытой для бесплатного пользования.

Муниципальными в полном смысле слова считаются именно пляжи общего режима – те, которые не сданы в аренду. Их обслуживает КП «Побережье Одессы».

Есть также так называемые дикие пляжи – не оборудованные и официально не предназначенные для купания.

Полный список открытых на данный момент пляжей мы приводили в публикации: Пляжный сезон в Одессе: обновлен список пляжей, где купаться безопасно.

Где находятся пляжи общего пользования?

В 2025 курортном сезоне в Одессе осталось всего два официальных участков берега, где отдых бесплатен:

Муниципальный пляж «Чайка»;

Муниципальный пляж «Курортный».

Отдельно выделим три бесплатных пляжа для людей с инвалидностью. Это:

Инклюзивный пляж «Калетон»;

Инклюзивный пляж «Без меж» (рядом с Калетоном);

Инклюзивный пляж на 11 ст. Большого Фонтана.

Карта одесских пляжей

Также есть доступные бесплатные пляжи, которые официально не открыты. В таких местах нет укрытий на случай российского обстрела, нет медпункта и спасателей. На дне или в воде могут находиться мины и другие взрывоопасные предметы.

Посмотреть, где находятся пляжи, как муниципальные, так и арендованные, можно на интерактивной карте.

Зеленым цветом там обозначены официально открытые пляжи. Это значит, что там есть бомбоубежище, спасательный пост, дно и поверхность моря проверяют на наличие мин.

Оранжевым – пляжи, к которым есть доступ, но их статус неофициальный. Рассчитывать на укрытие или помощь в случае опасности в таких местах нельзя.

Красный цвет обозначает пляжи, доступ к которым в условиях военного положения запрещен.

Ссылка на карту.

На платных пляжах должны быть бесплатные зоны

Остальные открытые сейчас в Одессе пляжи – так называемые «платные». Но, согласно новым городским правилам благоустройства, утвержденным совместно с Антимонопольным комитетом, на арендуемых пляжах не менее 30-40% территории должно оставаться свободным от платных услуг.

Проход по территории все пляжей, включая арендованные – бесплатный. Установка любых ограждений и заборов запрещена.

На таких пляжах должны быть информационные таблички с чётким обозначением границ бесплатной и арендуемой зон, а также должны быть указаны контакты для сообщений о нарушениях.

Как подготавливают пляжи к сезону?

Независимо от статуса, все пляжи должны проходить обязательную подготовку:

наличие бомбоубежища и четких указателей, как к нему добраться в случае воздушной тревоги;

обследование и очистка дна, в том числе на наличие взрывоопасных предметов;

подсыпка чистого песка и восстановление берега;

санитарная очистка;

оборудование (дорожки, кабинки, душевые и т.п.);

обеспечение спасательного и медицинского поста;

пожарная безопасность;

установка информационного стенда;

радиоинформирование отдыхающих о правилах безопасности;

обустройство пандусов и перил – для доступа людей с инвалидностью;

получение официального заключения о готовности пляжа.

Подробно об особенностях морского отдыха в 2025 году читайте в нашем журналистском расследовании: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?

Что должно быть на бесплатных пляжах?

На муниципальных пляжах обязательно должны быть:

навесы от солнца;

кабинки для переодевания;

душевые и питьевые фонтанчики;

устройства для мытья ног;

шезлонги и топчаны;

дорожки;

элементы детских и спортивных площадок;

урны (размещаются не ближе 10 м от уреза воды, с интервалом не более 25 м);

туалеты.

Как обеспечивается чистота?

За чистотой на пляже следит арендатор, если пляж платный, или коммунальщики, если пляж муниципальный:

Уборка мусора, мойка раздевалок и дезинфекция туалетов проводятся ежедневно до 8:00;

Дополнительно песчаную зону очищают не менее трех раз в день;

Один раз в неделю проводится механизированное рыхление песка и удаление мусора.

Что запрещено на городских пляжах?

На пляжах общего режима запрещено размещать любые сооружения, кроме тех, что обслуживаются коммунальными службами;

На искусственных пляжах общего режима нельзя оказывать платные услуги или размещать элементы платного сервиса;

На природных пляжах общего режима допускаются платные услуги, но исключительно силами коммунальных предприятий.

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