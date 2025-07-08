Ключевые моменты:
- Загорать и купаться бесплатно можно на любом пляже в Одессе. Но многие из них сданы в аренду и в таких «частных» местах предоставляют различные платные услуги;
- В 2025 году количество муниципальных (полностью бесплатных) пляжей в Одессе сильно уменьшилось. Причина этого – власти не могут обеспечить безопасность по всему побережью из-за продолжающейся войны.
Бесплатные пляжи Одессы
Общая длина пляжей в Одессе – порядка 22 километров. Вся береговая линия принадлежит городу и является муниципальной собственностью.
Но городские власти могут сдавать прибрежную землю в аренду. Это, по мнению городских чиновников, пополняет бюджет и выводит отдых на одесском побережье на более высокий уровень комфорта и повышает экономическую эффективность.
Хотя все одесские пляжи формально считаются муниципальными, на практике они разделяются по режиму использования. Это важно знать, чтобы понимать, на какие услуги вы имеете право бесплатно, а за что могут потребовать оплату.
В Одессе существуют два типа пляжей:
- Пляжи общего пользования. Это либо природные, либо искусственные участки, которые не сданы в аренду. Они обустраиваются за счёт бюджета города и предназначены для бесплатного отдыха всех желающих.
- Пляжи со специальным режимом. Это территории, находящиеся в аренде. Их благоустройство и содержание обеспечивают арендаторы. На таких пляжах часть зоны может быть отведена под платные услуги – шезлонги, кафе, повышенный сервис и пр. Однако часть территории должна оставаться открытой для бесплатного пользования.
Муниципальными в полном смысле слова считаются именно пляжи общего режима – те, которые не сданы в аренду. Их обслуживает КП «Побережье Одессы».
Есть также так называемые дикие пляжи – не оборудованные и официально не предназначенные для купания.
Полный список открытых на данный момент пляжей мы приводили в публикации: Пляжный сезон в Одессе: обновлен список пляжей, где купаться безопасно.
Где находятся пляжи общего пользования?
В 2025 курортном сезоне в Одессе осталось всего два официальных участков берега, где отдых бесплатен:
- Муниципальный пляж «Чайка»;
- Муниципальный пляж «Курортный».
Отдельно выделим три бесплатных пляжа для людей с инвалидностью. Это:
- Инклюзивный пляж «Калетон»;
- Инклюзивный пляж «Без меж» (рядом с Калетоном);
- Инклюзивный пляж на 11 ст. Большого Фонтана.
Карта одесских пляжей
Также есть доступные бесплатные пляжи, которые официально не открыты. В таких местах нет укрытий на случай российского обстрела, нет медпункта и спасателей. На дне или в воде могут находиться мины и другие взрывоопасные предметы.
Посмотреть, где находятся пляжи, как муниципальные, так и арендованные, можно на интерактивной карте.
Зеленым цветом там обозначены официально открытые пляжи. Это значит, что там есть бомбоубежище, спасательный пост, дно и поверхность моря проверяют на наличие мин.
Оранжевым – пляжи, к которым есть доступ, но их статус неофициальный. Рассчитывать на укрытие или помощь в случае опасности в таких местах нельзя.
Красный цвет обозначает пляжи, доступ к которым в условиях военного положения запрещен.
На платных пляжах должны быть бесплатные зоны
Остальные открытые сейчас в Одессе пляжи – так называемые «платные». Но, согласно новым городским правилам благоустройства, утвержденным совместно с Антимонопольным комитетом, на арендуемых пляжах не менее 30-40% территории должно оставаться свободным от платных услуг.
Проход по территории все пляжей, включая арендованные – бесплатный. Установка любых ограждений и заборов запрещена.
На таких пляжах должны быть информационные таблички с чётким обозначением границ бесплатной и арендуемой зон, а также должны быть указаны контакты для сообщений о нарушениях.
Как подготавливают пляжи к сезону?
Независимо от статуса, все пляжи должны проходить обязательную подготовку:
- наличие бомбоубежища и четких указателей, как к нему добраться в случае воздушной тревоги;
- обследование и очистка дна, в том числе на наличие взрывоопасных предметов;
- подсыпка чистого песка и восстановление берега;
- санитарная очистка;
- оборудование (дорожки, кабинки, душевые и т.п.);
- обеспечение спасательного и медицинского поста;
- пожарная безопасность;
- установка информационного стенда;
- радиоинформирование отдыхающих о правилах безопасности;
- обустройство пандусов и перил – для доступа людей с инвалидностью;
- получение официального заключения о готовности пляжа.
Подробно об особенностях морского отдыха в 2025 году читайте в нашем журналистском расследовании: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?
Что должно быть на бесплатных пляжах?
На муниципальных пляжах обязательно должны быть:
- навесы от солнца;
- кабинки для переодевания;
- душевые и питьевые фонтанчики;
- устройства для мытья ног;
- шезлонги и топчаны;
- дорожки;
- элементы детских и спортивных площадок;
- урны (размещаются не ближе 10 м от уреза воды, с интервалом не более 25 м);
- туалеты.
Как обеспечивается чистота?
За чистотой на пляже следит арендатор, если пляж платный, или коммунальщики, если пляж муниципальный:
- Уборка мусора, мойка раздевалок и дезинфекция туалетов проводятся ежедневно до 8:00;
- Дополнительно песчаную зону очищают не менее трех раз в день;
- Один раз в неделю проводится механизированное рыхление песка и удаление мусора.
Что запрещено на городских пляжах?
- На пляжах общего режима запрещено размещать любые сооружения, кроме тех, что обслуживаются коммунальными службами;
- На искусственных пляжах общего режима нельзя оказывать платные услуги или размещать элементы платного сервиса;
- На природных пляжах общего режима допускаются платные услуги, но исключительно силами коммунальных предприятий.
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