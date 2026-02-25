Ключевые моменты:

Депутат Одесского горсовета подала официальный запрос о защите имущества аэропорта.

Речь идет об уголовном производстве по незаконному завладению имуществом КП «Международный аэропорт Одесса».

Город может потерять право на компенсацию более 2,5 млрд грн из-за утвержденного судом соглашения.

Аэропорт «Одесса» и уголовное дело: почему город может потерять имущество

Депутат Ольга Квасницкая заявила, что подала депутатский запрос, который, по её словам, является фактически последней возможностью вернуть имущество Международного аэропорта Одесса в собственность территориальной громады.

По её информации, в рамках уголовного производства о незаконном завладении имуществом одесского аэропорта было утверждено соглашение о признании виновности. Однако это решение, считает депутат, лишает город справедливой компенсации за годы незаконного использования стратегического объекта.

Отдельное внимание Квасницкая обратила на приговор Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), который утвердил соответствующее соглашение. По её словам, городские власти должны срочно обратиться к Генеральному прокурору Украины, чтобы дать правовую оценку этому решению и обжаловать приговор.

Депутат настаивает на восстановлении сроков апелляции. Она подчеркнула, что доходы от аэропорта, которые, по её данным, незаконно получили фигуранты дела (более 2,5 млрд грн), могли бы направляться на развитие города — школы, больницы и безопасность.

Квасницкая также обратилась к коллегам перед голосованием, призвав их поддержать инициативу и поставить интересы громады выше политических разногласий. По её мнению, это проверка на ответственность перед жителями Одессы, которые не должны платить за чужие схемы своим будущим.

Схема завладения имуществом аэропорта

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву и его экс-заместителю. По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс стратегического объекта – международного аэропорта перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

В 2025 году семеро обвиняемых в завладении аэропортом «Одесса» пошли на сделку со следствием, в которой среди прочего обязались возместить более 1 млрд грн.

12 июня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности участников преступной организации, которая установила контроль над деятельностью Одесского городского совета.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что это самая крупная сделка в истории применения соглашений о признании виновности.