Обвинительный акт в отношении бизнесменов в суд направила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом свидетельствуют данные сайта Судебной власти Украины.

Для слушания дела назначена судья Наталья Мовчан, однако защита может ходатайствовать о рассмотрении обвинения тройкой судей.

Кроме Кауфмана и Боруховича по делу судят: бывшего городского голову Одессы Алексея Костусева, экс-заместителя одесского мэра Михаила Кучука, директора ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» Алексея Кочанова, доверенное лицо Кауфмана Константина Ефремова и совладельца фирмы «Клиар-Сити» Петра Багрия.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву и его экс-заместителю. По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс стратегического объекта – международного аэропорта перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Присвоение аэропорта — не единственное подозрение в отношении Бориса Кауфмана. Ранее его обвинили в том, что он вместе со своим бизнес партнером создал в Одессе преступное сообщество и стал теневым управителем города.