В Одессе повреждено 1182 жилых дома с 24 февраля 2022 года.

244 объекта культурного наследия получили повреждения, часть — в историческом центре под охраной ЮНЕСКО.

Пострадали 49 учреждений образования и 11 медицинских учреждений.

Более 1300 семей получили компенсации по программе «єВідновлення».

Этот материал подготовлен на основе данных Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, информации Одесского городского совета, городской военной администрации и профильных департаментов. В тексте использованы официально подтвержденные цифры по состоянию на февраль 2026 года.

Редакция «Одесской жизни» системно отслеживает последствия российских атак на город с начала полномасштабного вторжения. Мы публикуем данные из открытых государственных источников, комментарии ответственных должностных лиц и актуальную информацию о восстановлении объектов, чтобы читатели получали проверенную картину событий.

Материал призван не только зафиксировать масштабы разрушений, но и показать динамику восстановления — какие объекты уже отстроены, какие находятся на стадии проектирования и какие решения принимает город относительно демонтажа или реконструкции.

Хроника разрушений в Одессе

Четыре года назад мы проснулись в другой реальности. С тех пор на теле Одессы появились сотни «шрамов» — от выбитых окон в спальных районах до разрушенных памятников в центре города, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

Каждая воронка от ракеты — это не просто статистика поврежденного имущества, это изуродованные судьбы и попытка врага стереть одесскую идентичность. «Одесская жизнь» подводит итоги четырехлетнего террора России: что мы теряем и как город научился залечивать свои раны.

Первые удары по Одессе были нанесены ранним утром 24 февраля. Враг бил по аэропорту и складам в городе.

Первый обстрел, приведший к разрушению жилых домов, прогремел 21 марта. Российские военные корабли обстреляли Одессу в районе мемориала 411-й батареи. В результате были повреждены несколько коттеджей и два многоквартирных дома. Один дом сгорел.

23 апреля, накануне Пасхи, российская ракета ударила по жилому комплексу «Тирас» на улице Королева. Тогда впервые в Одессе с начала полномасштабной войны погибли мирные жители. Символом ужасов войны для Одессы стала трагедия семьи Глодан. Погибли трехмесячная девочка Кира, ее мама Валерия и бабушка Людмила. Глава семьи, Юрий, потерявший родных, ушел добровольцем в ВСУ и погиб на фронте в 2023 году. Сегодня в честь семьи Глодан переименована одна из улиц Одессы.

Обстрелы города становились все более частыми и разрушительными.

РФ продолжает геноцид украинцев. Россияне атакуют энергообъекты, учебные заведения, жилые дома. Одесситы остаются без крыши над головой, света, воды, тепла.

Удары РФ по жилому сектору Одессы: когда дом перестает быть крепостью

По информации Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, вследствие боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в период с 24.02.2022 по 11.02.2026 года на территории Одессы повреждено 1182 жилых дома. Из них многоквартирных — 695, частных — 487. Больше всего пострадали Хаджибейский и Приморский районы.

По каким районам Одессы Россия била чаще всего:

В Хаджибейском районе повреждены 462 дома.

В Приморском районе — 400 домов.

В Пересыпском районе — 164 дома.

В Киевском районе — 156 домов.

Имеют статус «Восстановление нецелесообразно» — то есть признаны уничтоженными — 7 многоквартирных домов и 27 частных.

В связи со значительными объемами повреждений Департаментом по благоустройству города Одесского горсовета заказано и изготовлено 182 технических отчета по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций, определению возможности дальнейшей эксплуатации жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ.

72 технических отчета направлены в Департамент городского хозяйства Одесского горсовета для капитального ремонта.

74 технических отчета — для частичного или полного демонтажа.

Культурный геноцид: как РФ уничтожает одесские памятники истории и архитектуры

В целом за четыре года войны РФ повредила 244 памятника культурного наследия в Одессе. 127 из них — жилые дома.

Большая часть памятников получила незначительные повреждения вследствие действия взрывной волны, они оперативно восстанавливаются силами обслуживающих организаций и собственников недвижимости.

Памятники, которые из-за прямых попаданий получили значительные разрушения материально-технической структуры, восстанавливаются в несколько этапов:

В первую очередь проводятся противоаварийные работы лицензированными подрядными организациями на основании научно-проектной документации и разрешений органов охраны культурного наследия. Полная реставрация с восстановлением архитектурного декора фасадов и интерьеров целесообразна после завершения военного положения.

По состоянию на февраль 2026 года почти полностью восстановлены значительно поврежденные во время ракетных атак здания Спасо-Преображенского собора и гостиницы «Бристоль». На жилых домах города ремонтно-реставрационные работы продолжаются.

Социальная рана: Россия разрушает одесские школы и детсады

С начала полномасштабного вторжения в Одессе пострадали 49 школ и детских садов. Некоторые из них подвергались разрушениям неоднократно. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Юлия Филлер. По ее словам, атаки на учебные заведения приводят не только к значительным разрушениям зданий, но и к серьезным сбоям в образовательном процессе.

Статистика повреждений:

2022 год — пострадали 3 учебных заведения;

2023 год — повреждено 26 учреждений образования;

2024 год — 11 объектов, включая детский дом «Перлинка»;

2025 год — 14 учреждений, среди которых Инклюзивный ресурсный центр (ИРЦ) №1;

2026 год — уже зафиксированы повреждения 6 объектов.

Сегодня почти все пострадавшие учреждения восстановлены и функционируют, кроме трех детских садов и ИРЦ №1. Не подлежит восстановлению здание детского сада №283 по адресу проспект Ярослава Мудрого, 36а. В 2025 году здание было демонтировано.

Раненые клиники и больницы — те, что должны были спасать жизни

Ущерб в результате вооруженной российской агрессии получили 11 учреждений здравоохранения. В основном разрушения возникли вследствие взрывных волн. Были повреждены фасады зданий, оконные проемы, внутренние перегородки и потолки. В одном из медучреждений в результате попадания БПЛА возник пожар.

Среди поврежденных:

Городской родильный дом №1;

Городская клиническая инфекционная больница;

Городская больница №5;

Городская клиническая больница №11;

Детская городская поликлиника №6. В настоящее время выполнены проектные работы по капитальному ремонту здания. Подрядчик приступил к подготовке строительной площадки для проведения ремонта.

Что и как восстанавливают в Одессе, а что останется разрушенным

Несмотря на войну и обстрелы, восстановление жилых домов в Одессе продолжается. Для этого привлекаются средства из городского бюджета и в рамках городской программы «Несокрушимая Одесса».

Сегодня восстанавливают дома на улицах Канатной, Пастера, Новосельского, Средней, Академика Заболотного, в переулке Зои Пасечной. Выделены средства на восстановление дома на улице Прохоровской, 40. Продолжаются работы по стабилизации дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 2.

Некоторые жилые дома пришлось демонтировать — на улицах Средней, Новосельского, Виноградной, Скисной.

Собственники разрушенных квартир и домов могут получить компенсацию в рамках государственной программы «єВідновлення» или жилищные сертификаты для приобретения нового жилья. По данным Одесской городской военной администрации, такие выплаты получили более 1300 семей города.

В то же время в конце прошлого года стало известно, что Одесса вернет в городской бюджет 115 млн грн, ранее выделенных на восстановление домов, пострадавших от обстрелов. На программу в 2024 году было предусмотрено 200 млн грн, однако Департамент городского хозяйства смог освоить лишь часть средств.

Два крупных объекта — на проспекте Владимира Великого (Добровольского), 134 и проспекте Шевченко, 8в — остановились на стадии проектирования и повторных тендеров. Для других зданий потребовалась корректировка проектной документации, поскольку в ходе подготовки выяснилось, что объем необходимых работ значительно превышает первоначальные ожидания.

Особенно сложная ситуация сложилась на объектах с масштабными разрушениями, в частности на улицах Средней и Кутузакия. Их восстановление может занять не менее двух лет. На одном из этих домов пока удалось завершить только демонтаж.

