Ключевые моменты:

Дом-памятник архитектуры на Приморском бульваре, 15, известный как дом Фуко, Григоровича, находится в критическом состоянии.

Здание годами стоит без крыши и окон, прикрытое баннером, что разрушает и соседние исторические объекты.

Уголовное дело по факту уничтожения памятника было закрыто прокуратурой спустя всего месяц после открытия.

Профильные ведомства и министерства игнорируют ситуацию, не выписывая предписаний и не проводя обследований.

Как сообщила депутатка на своей странице в «Фейсбуке», частный владелец здания – ЧП «Гранд Инвест» – десятилетиями игнорирует охранный договор. По ее словам, дом умышленно доводят до разрушения: он стоит без крыши и окон, с огромными трещинами на фасадах.

«Вместо концервации или реставрации здание просто завешивают баннером, чтобы скрыть его умышленное разрушение. Более того, это заброшенное состояние приводит к подтоплению и разрушению соседнего памятника в пер. Театральный, 4», – пишет Квасницкая.

Особое ее возмущение вызвала работа правоохранителей. Уголовное производство по факту умышленного уничтожения памятника, открытое в конце апреля 2024 года, было «тихо закрыто» уже через месяц.

«Один месяц понадобился следователям, чтобы «не увидеть» состава преступления в здании, которое стоит без крыши под завесой баннера. Это не расследование – это легализация разрушения», – подчеркнула депутатка.

Также она также отметила, что Департамент культуры ОВА, Минкульт и городской совет демонстрируют «молчаливое согласие», игнорируя депутатские обращения и не применяя никаких санкций к нарушителю.

«Удивительно видеть, как «защитники истории», так горячо воюющие с монументами, совсем не беспокоятся о живой архитектуре города, которая исчезает на наших глазах. Сохранение Одессы – это наша общая обязанность, а реакция на уничтожение должна быть солидарной, а требования к институтам – настойчивыми», – резюмирует Ольга Квасницкая.

