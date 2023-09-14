Новости Одессы и Одесской области

Еще одного бизнесмена арестовали по делу о завладении аэропортом «Одесса»

Еще одного бизнесмена арестовали по делу о завладении аэропортом «Одесса»

Одного из организаторов схемы по завладению аэропортом «Одесса» Алекса Боруховича, которого раньше звали Александр Грановский, заключили под стражу с возможностью выйти под залог в 121 млн грн.

13 сентября суд арестовал бизнес-партнера Бориса Кауфмана Алекса Боруховича, которых подозревают в незаконном завладении КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Кроме возможности выйти под залог в 120,780 млн грн., по решению суда подозреваемый обязан:

  • прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
  • не отлучаться из Одессы без разрешения;
  • сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать свой загранпаспорт;
  • носить электронный браслет.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили схему незаконного завладения аэропортом «Одесса». В результате таких действий местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

7 сентября ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, который также является одним из подозреваемых по этому делу. Подозреваемый задержан, но может выйти под залог в 268,4 миллиона гривен.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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