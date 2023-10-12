Новости Одессы и Одесской области

Бывший мэр Одессы объявлен в розыск по уголовному делу

Бывший мэр Одессы объявлен в розыск по уголовному делу

Бывшего городского голову Одессы Алексея Костусева подозревают в причастности к завладению Одесским аэропортом.

Соответствующая информация обнародована на сайте НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины», – говорится в сообщении.

Костусев розыск

 

В чем подозревают экс-мэра

В схеме завладения имуществом аэропорта подозревают бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, а также бывшего мэра Одессы Алексея Костусева и его экс-заместителя. По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс стратегического объекта – международного аэропорта перешел из собственности громады в собственность частных инвесторов.

Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно.

Согласие депутатов горсовета на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, мэр совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольной фирме право образовывать совместное с горсоветом общество без конкурса.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала про арест Бориса Кауфмана  и  Александра Грановского (Алекса Боруховича)

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