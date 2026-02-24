Ключевые моменты:

На текущий ремонт улиц дополнительно предусмотрели 100 млн грн.

Общий бюджет на дороги в 2026 году составит 250 млн грн.

Тендеры на ремонт дорог и части тротуаров объявят в ближайшие недели.

Первые работы планируют начать в конце марта — начале апреля.

В Одессе существенно увеличили финансирование ремонта дорог

Об этом сообщил глава транспортной комиссии горсовета **Петро Обухов** после очередного заседания.

— Из-за состояния дорог необходимо дополнительно предусмотреть 100 миллионов гривен на текущий ремонт улиц. В целом на ремонт дорог в 2026 году теперь запланировано 250 миллионов, — отметил он.

Тендеры на ремонт дорог и части тротуаров планируют объявить уже на этой и следующей неделе. Начало первых работ ожидается в конце марта — начале апреля с учетом погодных условий и прохождения процедур.

Транспорт: новые автобусы и расходы

Отдельно на заседании обсудили ситуацию с городским транспортом. Из-за сложной энергетической ситуации изменений в работе пока не предвидится.

— Ситуация со светом пока не улучшилась, поэтому изменений в работе транспорта нет, — сообщил Обухов.

В то же время Одесса получила еще шесть автобусов из Киева. Всего в распоряжении города сейчас 54 автобуса, из которых на маршруты ежедневно выходят около 40. За период с 1 января по 18 февраля расходы на их обслуживание составили 8,7 млн грн.

Также в 2026 году планируется обновление трамвайных перекрестков на

Старопортофранковской / Градоначальницкой;

у 2 станции Фонтана (проспект Леси Украинки / Сегедская);

на перекрестке Высокого переулка и Водопроводной.

Ранее мы писали, когда отремонтируют трассу Киев – Одесса: в службе восстановления назвали условия.

Также рассказывали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на отдельных участках практически останавливается, а автомобили получают серьезные повреждения.