Ключевые моменты:
- На текущий ремонт улиц дополнительно предусмотрели 100 млн грн.
- Общий бюджет на дороги в 2026 году составит 250 млн грн.
- Тендеры на ремонт дорог и части тротуаров объявят в ближайшие недели.
- Первые работы планируют начать в конце марта — начале апреля.
В Одессе существенно увеличили финансирование ремонта дорог
Об этом сообщил глава транспортной комиссии горсовета **Петро Обухов** после очередного заседания.
— Из-за состояния дорог необходимо дополнительно предусмотреть 100 миллионов гривен на текущий ремонт улиц. В целом на ремонт дорог в 2026 году теперь запланировано 250 миллионов, — отметил он.
Тендеры на ремонт дорог и части тротуаров планируют объявить уже на этой и следующей неделе. Начало первых работ ожидается в конце марта — начале апреля с учетом погодных условий и прохождения процедур.
Транспорт: новые автобусы и расходы
Отдельно на заседании обсудили ситуацию с городским транспортом. Из-за сложной энергетической ситуации изменений в работе пока не предвидится.
— Ситуация со светом пока не улучшилась, поэтому изменений в работе транспорта нет, — сообщил Обухов.
В то же время Одесса получила еще шесть автобусов из Киева. Всего в распоряжении города сейчас 54 автобуса, из которых на маршруты ежедневно выходят около 40. За период с 1 января по 18 февраля расходы на их обслуживание составили 8,7 млн грн.
Также в 2026 году планируется обновление трамвайных перекрестков на
- Старопортофранковской / Градоначальницкой;
- у 2 станции Фонтана (проспект Леси Украинки / Сегедская);
- на перекрестке Высокого переулка и Водопроводной.
