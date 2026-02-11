Ключевые моменты:

В полицию обратилась местная жительница, сообщив о привязанных к машинам котах.

Владельцей животных оказалась 27-летняя женщина, которая арендует дом в Одессе.

Открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Коты на поводках в Пересыпском районе

Сообщение о происшествии поступило в полицию от жительницы Пересыпского района. Женщина рассказала, что во дворе частного дома два кота привязаны поводками к автомобилям.

На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что животные принадлежат 27-летней женщине, которая приехала из другой области и сейчас арендует дом в Одессе.

По словам владелицы, в доме у нее живет одна кошка, а для двух других она обустроила места на улице — в коробках с соломой. Женщина объяснила, что привязала котов, чтобы они не подходили к кошке в доме и не контактировали с соседскими собаками. После приезда полиции животных отвязали.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — «жестокое обращение с животными». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, за жестокое обращение с животными законом предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы.

