Новости Одессы и Одесской области

Бизнесмена обвинили в присвоении Одесского аэропорта и арестовали

Бизнесмена обвинили в присвоении Одесского аэропорта и арестовали

Следствие обвиняет одесского бизнесмена Бориса Кауфмана в том, что он присвоил городской аэропорт и около 2,5 миллиардов гривен прибыли этого предприятия. Подозреваемый задержан, но может выйти под залог в 268,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Вчера, 7 сентября, ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, которого подозревают в завладении международным аэропортом «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Преступные схемы Кауфмана

29 августа 2023 года правоохранители сообщили о подозрении Борису Кауфману и еще 4 лицам в завладении имуществом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и партнер Кауфмана — Александр Грановский.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в собственность так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Для того чтобы прибыльный объект невозможно было вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк за кредит, который вообще не был погашен.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.

Присвоение аэропорта — не единственное подозрение в отношении Бориса Кауфмана. Ранее его обвинили в том, что он вместе со своим бизнес партнером создал в Одессе преступное сообщество и стал теневым управителем города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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