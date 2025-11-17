Ключевые моменты:

Солерос растет на влажных солончаках и богат антиоксидантами, йодом, магнием и витаминами.

В то время как животные не употребляют это растение в пищу, в Нидерландах оно считается деликатесом для приготовления салатов.

Детали

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео из «Тузловских лиманов».

На кадрах видно яркое растение, которое словно ковер покрывает поверхность земли. Ученый объяснил, что солерос (Salicornia) принадлежит к семейству амарантовых. В Украине встречается один вид — соленец травянистый, который выбирает для жизни влажные солончаки лиманов и морское побережье. Латинское название указывает на сочетание соли и формы веточек («соль + рог»).

Читайте также: Экологи бьют тревогу: в Одесской области море «съедает» до трех метров берега в год (фото)

Растение чрезвычайно полезно: оно богато антиоксидантами, аскорбиновой кислотой, а также микроэлементами — йодом и магнием. Содержание этих веществ напрямую зависит от места произрастания и характера засоления почвы.

Интересно, что среди представителей животного мира «желающих» питаться солеросом нет. Зато люди нашли ему применение в высокой кухне — блюда из этого растения можно попробовать в европейских заведениях.

Читайте также: