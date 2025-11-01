Ключевые моменты:

В Нацпарке «Тузловские лиманы» на Одесчине в начале ноября внезапно зацвела дикая алыча.

Специалисты связывают феномен с теплом и влажностью, несвойственными осеннему периоду.

По словам сотрудников парка, это первый случай такого цветения за последние годы, что может быть признаком климатических изменений.

Соответствующее видео опубликовал у себя в «Фейсбуке» сотрудник Нацпарка эколог Иван Русев.

«Удивительные фенологические явления мы наблюдаем в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Сейчас, 1 ноября 2025 военного года, а в нацпарке цветет дикая алыча», – прокомментировал ученый.

Специалисты объясняют такое необычное явление климатическими изменениями: обычно это дерево цветет только весной, но как правило несвойственная этому времени года теплая и влажная погода вызвала его повторное цветение.

Алыча (Prunus cerasifera) – дерево из семейства розовых, которое обычно цветет весной, а осенью формирует плоды от желтого до фиолетового цвета. Повторное цветение в этот период ученые считают признаком климатических изменений, нарушающих естественные циклы развития растений даже в южных регионах Украины.

