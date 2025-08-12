Ключевые моменты:

Вода забирает от 0,5 до 3 метров берега в год на территории Тузловских лиманов.

Курортный городок Лебедевка находится под угрозой, поскольку эффективные меры для защиты побережья пока не приняты.

Причины разрушения и возможные решения

Абразия является естественным процессом, во время которого волны разрушают и сносят породы на побережье. Сотрудники нацпарка отмечают, что для защиты берегов на лиманах существуют простые и экологические способы, в частности экобуны — специальные деревянные или каменные конструкции, снижающие силу волн. Однако для их строительства необходима инициатива и участие местных общин.

Другая ситуация сложилась с морскими берегами возле села Лебедевка и урочища «Лебедевский лес». Эти участки с большими обрывами требуют более технологической защиты, однако пока ни один из возможных проектов не был реализован.

Экологи выражают беспокойство, поскольку море быстро разрушает берега, и даже лесные насаждения на побережье не могут остановить этот процесс. Поэтому прогноз для рекреационного городка Лебедевка остается неутешительным, ведь море будет продолжать наступать на сушу.

