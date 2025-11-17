Ключевые моменты:

Расходы на благоустройство выросли в 1,5 раза и перевалили за миллиард.

Основные средства распределялись через Департамент городского хозяйства.

Одесса тратит всего 3% возможного бюджета на поддержку ВСУ.

Как распределяли бюджет в годы мэрства Труханова

Одесская мэрия во время руководства Геннадия Труханова значительно увеличивала расходы на благоустройство города, хотя в условиях войны эти средства могли быть направлены на нужды ВСУ и территориальной обороны. Центр публичных расследований проанализировал бюджетные траты и выяснил, что в 2025 году расходы на благоустройство превысили миллиард гривен.

Эксперты объясняют, что понимание бюджета начинается с двух разных типов программ.

Городские целевые программы — это документы, которые определяют планы на несколько лет вперед. Они не гарантируют автоматического выделения средств: финансирование зависит от реальных возможностей бюджета.

Бюджетные программы — это прямой инструмент распределения денег. Каждая такая программа имеет свой паспорт, где подробно указано, на что именно пойдут средства. Эти паспорта готовятся в течение 45 дней после утверждения бюджета или его изменений.

Даже если деньги в итоге получает коммунальное предприятие или общественная организация, они все равно проходят через главный департамент-распорядитель и отражаются в его паспорте. Для каждого года формируются отдельные программы, которые прекращают действие после завершения бюджетного периода.

Центр публичных расследований анализировал расходы по коду 6030 — «Организация благоустройства населённых пунктов». Данные по бюджету развития брали из решения Одесского горсовета № 3773-VIII от 08.10.2025.

Собранные данные показали: основная часть финансирования проходила через Департамент городского хозяйства. В течение года его бюджет на благоустройство вырос с 771 млн до 1 млрд грн. Общий объем расходов по этому коду увеличился с 868,7 млн до 1,2 млрд грн — примерно в полтора раза. Рост расходов происходил постепенно, что говорит о ситуативном, а не стратегическом подходе к распределению средств.

На поддержку Сил обороны Одесса тратит лишь незначительную часть собственного бюджета

В Одессе уже больше двух лет продолжаются споры о том, достаточно ли городская власть помогает Вооруженным силам. Выяснилось, что на нужды армии направляется лишь около 3% бюджета. Общественная инициатива «Гроші на ЗСУ!» настаивает, что поддержка армии должна стать абсолютным приоритетом, а все расходы — полностью прозрачными.

Как сообщалось ранее, несмотря на смену местной власти и появление городской военной администрации, участники инициативы продолжают выходить на еженедельные акции под стенами мэрии. Они напоминают, что в условиях полномасштабной войны поддержка украинских военных — необходимость, а не опция.

