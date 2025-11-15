Ключевые моменты:

  • Посольство Украины в Нидерландах передало Одессе 98 тысяч луковиц тюльпанов в качестве подарка.
  • Цветы высаживают в центральной части города, на площади Десятого апреля, а также в других парках и скверах Одессы.

Детали

садженці тюльпанів

Сегодня озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к посадке голландских тюльпанов на клумбах города.

Значительная часть из 98 тысяч полученных луковиц украсит центральную часть Одессы. Также тюльпаны появятся на площади Десятого апреля, в парках и скверах.

Как отмечается, проект реализован при поддержке коммунального учреждения «Грантовый офис «Одесса 5T».

