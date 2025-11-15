Ключевые моменты:
- Посольство Украины в Нидерландах передало Одессе 98 тысяч луковиц тюльпанов в качестве подарка.
- Цветы высаживают в центральной части города, на площади Десятого апреля, а также в других парках и скверах Одессы.
Детали
Сегодня озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к посадке голландских тюльпанов на клумбах города.
Значительная часть из 98 тысяч полученных луковиц украсит центральную часть Одессы. Также тюльпаны появятся на площади Десятого апреля, в парках и скверах.
Как отмечается, проект реализован при поддержке коммунального учреждения «Грантовый офис «Одесса 5T».
