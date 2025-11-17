Ключевые моменты:

Восстановили утраченный декор, выровняли конструкцию дверей и отреставрировали оригинальные решетки.

Дом в необарочном стиле был построен в 1902 году архитектором Михаилом Линецким.

Детали

Как сообщают мастера проекта «Тысячи Дверей», во время реставрации удалось выровнять конструкцию и воссоздать утраченные декоративные элементы. Дерево приобрело глубину фактуры, а резьба теперь читается тактильно с той же точностью, с которой работали мастера прошлого века.

Также были отреставрированы решетки, на которых сохранилось клеймо кузнеца «М. Файфель Одесса». Специалисты обновили фурнитуру, включая завесы, ручку со стороны подъезда и латунные накладки на каблуки. Для удобства и безопасности установили качественный доводчик со стопором и электронную систему запирания с аккумулятором.

Читайте также: Тысячи дверей Одессы: как город спасают от забвения – петля за петлей

Сам дом по адресу ул. Святослава Караванского, 19, был построен в 1902 году по проекту архитектора Михаила Линецкого под наблюдением Семена Гальперсона. Его необарочные формы остаются узнаваемыми и сегодня. В разные годы здесь работали мебельные магазины, магазин велосипедов Цорна, отделение Резинотреста, а также фабрики индпошива «Молодая гвардия» и «Березка». Сегодня в доме расположены жилые квартиры, магазин и кафе.