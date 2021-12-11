Платные пластиковые пакеты и подготовка к Новому году: главные новости Одессы за 10 декабря

Какими важными и значимыми событиями запомнилась “Одесской жизни” пятница 10 декабря 2021 года?
Украинцев решили стимулировать вакцинироваться не только «кнутом», но пряником. Мы рассказали, как как получить “Вовину тысячу”
Погуляли с фотоаппаратом по центру Одессы: Декабрь по-одесски — центр города превращается в рождественско-новогоднюю фотозону
Посмотрели, как на одесском Приморском бульваре продолжают укладывать новую плитку
Порадовались отсутствию смертей от ковид: Коронавирус в Одесской области 10 декабря — новых случаев все меньше, смертей нет
Украинский корабль “Донбасс” обеспокоил россиян и мы разбирались, что же произошло в Азовском море?
Также дали инструкцию читателям, как оформить пенсию онлайн
Узнали, куда можно бесплатно и с пользой сходить в Одессе на выходных: Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня
Одесский аэропорт 10 декабря принял первый рейс авиакомпании, признанной лучшей в мире
А жители дома на одесской Софиевской пожаловались на состояние крыши: она прогнила и провалилась
Синоптики предупредили о сильных дожде и ветре, даже объявили штормовое предупреждение по Одессе
Мы ужаснулись, во что превратились склоны у одесской Потемкинской лестницы
И еще проверили, стали ли платными с 10 декабря пластиковые пакеты на одесских рынках и в супермаркетах, как того теперь требует закон.
Наши сотрудники приняли участие в телемарафоне «Красная зона. Постскриптум» о пандемии коронавируса в Одессе и области.
Заодно выяснили, как понять, что человек говорит неправду?
Посмотрели, как готовят к Новому году Дерибасовскую и Горсад: На Дерибасовской — елка, в Горсаду — «застройка»
И на последок порассуждали о «мелочных» потерях в Одессе и любви к историческим деталям
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