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Коронавирус в Одесской области 10 декабря: новых случаев все меньше, смертей нет

Коронавирус в Одесской области 10 декабря: новых случаев все меньше, смертей нет

По состоянию на утро пятницы, 10 декабря 2021 года, число зараженных коронавирусом в Одесской области продолжает снижаться, равно как и в целом в Украине.

Коронавирус в Одесской области 10 декабря

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По данным Минздрава, за сутки в Одесской области зарегистрировано 647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией против 1232 днем ранее.

Общее число зараженных в регионе на сегодня – 233 609.

Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не отмечалось. Всего от COVID-19 скончались 5363 жителя области.

При этом выздоровели 1304 больных против 1756 днем ранее. В целом на сегодняшний день в Одесской области коронавирусную болезнь успешно одолели 192 421 жителей Одесчины. Болеют 35 825 человек.

Коронавирус в Украине 10 декабря

По официальным данным, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 11 334 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее их отмечалось 12 376. Общее число зараженных в стране на сегодня выросло до 3 543 691.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 442 больных. Всего с начала пандемии таковых 90 343 человека.

При этом за сутки выздоровели 24 456 больных. Всего таковых 3 158 426 человек.

Напомним, на утро четверга, 9 декабря 2021 года, число зараженных коронавирусом как в Одесской области, так и в Украине в целом резко выросло. При этом случаев выздоровления отмечалось больше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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