Штормовое предупреждение: в Одессе ожидаются сильный дождь и ветер

Такая же погода в Одессе сохранится в течение 11 сентября.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Напомним телефоны экстренных служб:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01