Штормовое предупреждение: в Одессе ожидаются сильный дождь и ветер

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий: сильный штормовой ветер, порывы 15-17 м/с, ночью сильный дождь.
Такая же погода в Одессе сохранится в течение 11 сентября.
Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Напомним телефоны экстренных служб:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01