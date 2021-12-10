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Штормовое предупреждение: в Одессе ожидаются сильный дождь и ветер

Штормовое предупреждение: в Одессе ожидаются сильный дождь и ветер

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий: сильный штормовой ветер, порывы 15-17 м/с, ночью сильный дождь.

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Такая же погода в Одессе сохранится в течение 11 сентября.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Напомним телефоны экстренных служб:

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01
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Редакция ПРОФИЛЬ

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