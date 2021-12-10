Украинский корабль “Донбасс” обеспокоил россиян – что произошло в Азовском море?

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что корабль “Донбасс” Военно-морских сил Украины якобы создал “угрозу безопасности мореплавания”. В свою очередь в командовании Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что судно не заходило в “чувствительные” для россиян воды Азовского моря, а заявления российских спецслужб – очередной фейк.

Угроза или провокация? Что произошло в Азовском море 9 декабря

Вечером четверга, 9 декабря, аккурат во время телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена и два дня спустя после переговоров Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, ряд российских СМИ, ссылаясь на данные ФСБ, распространили информацию о том, что украинский военный корабль “Донбасс” находится в непосредственной близости от Керченского пролива и “создает угрозу безопасности мореплавания”.

“В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет”,

– отписался по этому поводу “Интерфакс”.

По российской версии, сегодня утром украинский корабль “Донбасс” снялся с рейда порта Мариуполь и якобы выдвинулся в направлении Керченского пролива. Но “заявок”на пролива не подавалось.

Также сообщалось, что сопровождающий судно корабль береговой охраны России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). От украинского корабля якобы был получен ответ, что следовать через Керченский пролив он не планирует.

Показательно, что на фоне многочисленных публикаций в западных изданиях о возможном скором вторжении России в Украину пресс-релиз ФСБ не мог не вызвать ажиотажа в российском сегменте интернета.

Но стоит отметить, что как только телефонный разговор Байдена и Зеленского завершился, в ФСБ заявили, что “Донбасс” якобы лег на обратный курс.

Реакция Украины на провокацию ФСБ

Позже ситуацию прокомментировали в командовании ООС Украины, подчеркнув, что корабль ВМС Украины находился в украинских территориальных водах.

“О фейковых заявлениях ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных сил Украины “Донбасс” не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время “Донбасс” возвращается на базу”,

– сказано в сообщении командования ООС в Facebook.

Министр обороны Украины Алексей Резников также назвал сообщения о провокации у Керченского пролива российским информационным вбросом.

“Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками (калибра) 30 мм”.

– заявил министр.

Стоит отметить, что ситуация могла напомнить события 2018 года, когда российские пограничники захватили с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей, сославшись на то, что эти корабли якобы вторглись в территориальные воды России.

При этом в тот момент еще действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, который четко проговаривал свободное право украинских моряков ходить в этой акватории.

В статье 2 этого документа сказано: “Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства”.

Действие этого договора никто не прекращал.

Опасен ли корабль “Донбасс”?

Корабль “Донбасс”, входящий в состав ВМС Украины, является плавучей мастерской еще советского флота 1969 года постройки. Свое нынешнее название судно получило в 2001 году. В команде “Донбасса” – 145 человек. Из штатного вооружения на судне имеется лишь 57-миллиметровая спаренная зенитная корабельная артиллерийская установка.

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Фото: PavlovskyNews