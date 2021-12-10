Дюка “минировали”, а татуировщикам мстили: главные новости Одессы за 9 декабря

Новые пункты вакцинации, очередное “минирование” Дюка, временная отмена “Дунайского экспресса”… Ах, да: еще нашумевшее “дело свиньи”, из-за чего пострадал местный филиал оскандалившегося сети тату-салонов… Но и это еще не все.

В Одессе открылись особенные пункты вакцинации: для детей и беременных. Пункты работают по предварительной записи для тех, кто хочет вакцинироваться в определенное время и без очереди.

Одесские активисты посетили тату-салон сети Lamarch, но не для того чтобы набить тату, а чтобы отомстить за якобы издевательство над животным: так, одесский филиал ответил за “свинское” поведение своих столичных коллег.

Одесские правоохранители уже не в первый раз получили сообщение о заминировании памятника Дюку на Приморском бульваре. Правда, никаких взрывных устройство на месте не нашли.

А недалеко от Одесской Оперы на улице Екатерининской разворотили новый тротуар. Зачем?

Скоростной поезд Одесса – Измаил (он же “Дунайский экспресс”) снова изменит график движения и, к тому же, не будет курсировать два дня. В чем причина?

И напоследок о хорошем: снимок известного одесского фотографа Евгения Самученко вошел в лист финалистов престижного международного конкурса Travel Photographer of the Year 2021.

А одесситку Анжелику Терлюгу в очередной раз признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.