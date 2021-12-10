Как получить “Вовину тысячу”: советы от Минцифры (видео)

В четверг, 9 декабря 2021 года, украинское правительство издало постановление о том, как получить выплаты за вакцинацию – так называемую “Вовину тысячу”. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, на первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении “Дiя”.

Как получить выплату за вакцинацию от ковид?

Подать заявку на получение выплаты от президента сможет с 19 декабря каждый гражданин Украины старше 18 лет при наличии “зеленого” COVID-сертификата в приложении “Дiя”.

Сделать это можно будет следующим образом:

оформить специальную карту “єПідтримка” в одном из банков-партнеров (это станет доступным с 13 декабря). Открыть карту можно как в отделении банка, так и онлайн. На уже имеющуюся карту средства переводиться не будут;

загрузить мобильное приложение “Дiя”, авторизоваться в нем;

убедиться, что в приложении есть “зеленый” сертификат. При этом сертификат, полученный на портале “Дiя” или бумажный, выданный семейным врачом, не подходит. Получить COVID-сертификат в приложении “Дiя” сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом старого образца;

зайти в раздел “Услуги” и выбрать строку “єПідтримка”;

выбрать для выплаты карту “єПідтримка”.

После этого средства должны поступить на карту.

Также глава Минцифры отметил, что пилот проекта стартует 13 декабря. Потратить средства можно будет на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии – это театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги, внутренние перевозки.

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против COVID-19. Украинцы смогут получить эти деньги через приложение “Дiя” и использовать их на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки.