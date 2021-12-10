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Декабрь по-одесски: центр города превращается в рождественско-новогоднюю фотозону (фоторепортаж)

Декабрь по-одесски: центр города превращается в рождественско-новогоднюю фотозону (фоторепортаж)

До Нового года еще три недели, Одессу то и дело накрывает ливнями и погодой поздней осени, а город себе активно превращается в рождественско-новогоднюю фотозону.

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В Горсаду устанавливают рождественско-новогодние домики, и это, пожалуй, новшество, потому такими мы обычно любовались на Приморском бульваре. В общем, без глинтвейна не останемся.

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Каждый фонарь в Горсаду украшен снежинками, узорными мега-игрушками, которые зажигаются с наступлением сумерек. Вывешены там и новогодние люстры. Тоже горят по вечерам.

Одесса, декабрь17

Витрины стараются, как могут: елки, Санты-дедушки Морозы (обычно в паре) и всякие зверушки. В одной из витрин Санту с Морозом заменили два милейших… волка.

Одесса, декабрь24

 

В магазине одежды тоже уже установили елку, рассыпали под ней монетки. Утверждают, что именно так – правильно: к благополучию, мол, и прочим радостям.

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– Тигры есть?! – интересуется одессит в эзотерическом магазине.

Выясняется: тигров нет, предлагают купить «беленьких пушистых совушек».

Мужчина негодует: ему нужны Тигры, символ будущего года, а не совушки. Кто-то советует заглянуть в магазин подарков, кто-то дает еще какие-то ценнейшие рекомендации-консультации.

Кстати, Тигр в новогоднем декоре магазинов-кафешек мне не попался. Может, еще рановато?

На Дерибасовской, Екатерининской уже выставлены настоящие новогодние фотозоны. Есть они и в Пассаже: присаживайтесь, фотографируйтесь-селфтесь на здоровье. Малыш глянул на одну такую фотозону, радостно и громко объявил всей улице, что «олень там живой».

Да, «живой»: мега-игрушка покачивает головой, приветствуя прохожих.

…И даже пианино в Пале-Рояле уже получило свой новогодний прикид.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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