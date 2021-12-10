Во что превратились склоны у одесской Потемкинской лестницы? (фоторепортаж)

Всего каких-то пару недель осталось до Нового года. И в преддверии праздников в Одессе постепенно “наводят марафет” и украшают главные (и не только) улицы. Но есть у нас и, мягко говоря, запущенные места, глядя на которые, настроение праздничным уж никак не станет, а скорее наоборот…

Да, порядок в городе наводится: уже и Ротонду Горсада отмыли и украсили, и Приморский бульвар вот-вот сможет похвастаться свежеуложенной плиткой… Да и Потемкинскую лестницу, одну из главных одесских достопримечательностей, наверняка приукрасят к праздникам. А как выглядят склоны у этой лестницы, например, со стороны Греческого парка?

Наш корреспондент посмотрел на эти склоны и запечатлел открывшуюся картину. Полюбуемся?

И первое, что приходит на ум после лицезрения всей этой “красоты”: ну как так можно-то, одесситы? Ну во что вы превратили это место? И ведь не окраина глухая… И что можно и даже нужно с этим сделать?

Кстати, ранее что-то говорилось о намерении преобразовать в парк склоны под бульваром Жванецкого (тоже жутковатые, кстати). Ну а с Греческим-то как?..

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