Новости Одессы и Одесской области

Во что превратились склоны у одесской Потемкинской лестницы? (фоторепортаж)

Во что превратились склоны у одесской Потемкинской лестницы? (фоторепортаж)

Всего каких-то пару недель осталось до Нового года. И в преддверии праздников в Одессе постепенно “наводят марафет” и украшают главные (и не только) улицы. Но есть у нас и, мягко говоря, запущенные места, глядя на которые, настроение праздничным уж никак не станет, а скорее наоборот…

Подписаться

Да, порядок в городе наводится: уже и Ротонду Горсада отмыли и украсили, и Приморский бульвар вот-вот сможет похвастаться свежеуложенной плиткой… Да и Потемкинскую лестницу, одну из главных одесских достопримечательностей, наверняка приукрасят к праздникам. А как выглядят склоны у этой лестницы, например, со стороны Греческого парка?

Наш корреспондент посмотрел на эти склоны и запечатлел открывшуюся картину. Полюбуемся?

склоны у Потемкинской лестницы
склоны у Потемкинской лестницы2
склоны у Потемкинской лестницы3
склоны у Потемкинской лестницы4
склоны у Потемкинской лестницы5
склоны у Потемкинской лестницы6
склоны у Потемкинской лестницы7
склоны у Потемкинской лестницы8
склоны у Потемкинской лестницы9
склоны у Потемкинской лестницы10

И первое, что приходит на ум после лицезрения всей этой “красоты”: ну как так можно-то, одесситы? Ну во что вы превратили это место? И ведь не окраина глухая… И что можно и даже нужно с этим сделать?

Кстати, ранее что-то говорилось о намерении преобразовать в парк склоны под бульваром Жванецкого (тоже жутковатые, кстати). Ну а с Греческим-то как?..

Другие фоторепортажи “Одесской жизни”:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить