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Смотрите телемарафон «Красная зона. Постскриптум» о пандемии коронавируса (трансляция)

Смотрите телемарафон «Красная зона. Постскриптум» о пандемии коронавируса (трансляция)

10 декабря с 19:00 до 21:00 смотрите в телеэфире UA: ОДЕССА и соцсетях вещателя марафон «Красная зона. Постскриптум», посвященный пандемии коронавируса и вакцинации от ковид в Одесской области.

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Марафон будет выходить из студии Общественного в Одессе с участием партнерских изданий: «Одесская жизнь», «Вечерняя Одесса» и онлайн-издание «Избирком».

Местные СМИ объединили свои усилия в специальном проекте, чтобы выяснить, как изменилась жизнь жителей области за 2 года пандемии, проанализировать итоги этого периода, ситуацию в регионе, последствия и основные проблемы, а также, что нужно знать о вакцинации.

Спикерами в студии станут врачи и пациенты, эксперты по теме и другие. Прямой эфир будет выходить с сурдопереводом.

Смотреть онлайн трансляцию марафона можно на сайте Суспільного, страницах Facebook «Одесской Жизни» и «Суспільного Одеса», а также  на ютуб-канале Суспільного и на нашем сайте.

О чем будет телемарафон “Суспільного Одеса”

В ходе телемарафона планируется обсудить следующие такие темы:

  • Насколько активно проходят сегодня проверки соблюдения норм карантина, в том числе правоохранителями?
  • Соответствует ли действительности утверждение о том, что каждая новая мутация вируса не ослабляет, как считалось раньше, а лишь усиливает его?
  • Как сегодня обстоят дела с тестированием на ковид, кому назначают тесты, делают ли их бесплатно в Одессе и Одесской области и как часто можно делать тест и при каких условиях?
  • Как сегодня проходит реабилитация после перенесенного ковида? С чем сталкиваются переболевшие люди и какие бывают осложнения, и соответственно, с чем сталкиваются сами медицинские работники при лечении этих людей?
  • Почему сегодня отменена запись к семейным врачам?

Читайте также: Коронавирус в Одесской области 10 декабря: новых случаев все меньше, смертей нет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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